Avanço na ciência ajuda a dar mão ao próximo

No ano passado, o Prémio Mantero Belard premiou o projeto ‘Sincronizar’, uma investigação no âmbito das doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento, como é o caso da doença de Parkinson e Alzheimer, desenvolvida pela equipa liderada pelo investigador Fábio Teixeira (Universidade do Minho) em parceria com o instituto francês Neurospin.

O Prémio Melo e Castro 2019, por sua vez, foi atribuído ao projeto Spiny, um estudo que potencia a recuperação e tratamento de lesões vertebromedulares, liderado pela investigadora Mónica Sousa e desenvolvido pelas Universidades do Porto e Algarve.

A sessão solene de entrega de prémios aos representantes das duas equipas vencedoras decorreu no teatro Thalia, em Lisboa, e deu azo a uma mesa redonda com a participação de diversos especialistas que debateram a importância da investigação clínica e da inovação biomédica no âmbito do trabalho desenvolvido nas unidades de apoio à população sénior da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

Iniciativa que premia o mérito arrancou há sete anos

Em 2013, e pela primeira vez na sua história, a SCML começou a investir diretamente na investigação científica e médica de excelência, através da criação daquelas que são as maiores bolsas para projetos em neurociências desenvolvidos em Portugal.

A iniciativa constitui igualmente um incentivo e uma aposta ambiciosa no mérito e no valor da nossa comunidade médica e científica, numa conjuntura económica que nem sempre é fácil para a continuidade dos projetos de Investigação & Desenvolvimento nacionais.

É pela esperança na construção de uma resposta mais eficaz no tratamento de lesões e doenças que põem em causa a qualidade de vida e a autonomia dos mais velhos, realidade com a qual a SCML lida diariamente, e em nome da dignidade dos mais de 11 mil idosos para quem trabalha, que a instituição lança, uma vez mais, este desafio à comunidade médica e científica nacional.

Acrescentar valor à vida

Durante a cerimónia, Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fez questão de frisar que os Prémios Santa Casa Neurociências são "o reconhecimento àqueles que dedicam grande parte da sua vida a acrescentar valor à nossa vida". Felicitando as equipas vencedoras, o júri e toda a equipa da Misericórdia de Lisboa, o provedor salientou "que a Santa Casa mobiliza-se por causas e como tal deve continuar a trabalhar pelo que representa na história, mas ao mesmo tempo apoiar novas causas".

Segundo Edmundo Martinho, estas bolsas "são o reafirmar do nosso compromisso com as pessoas. A nossa ambição é que os projetos hoje aqui distinguidos sirvam a sociedade melhorando a sua qualidade de vida".