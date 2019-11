Centros de dia abraçam todas as gerações

Está em marcha um dos projetos mais ambiciosos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o InterAge. Envolve um montante da ordem dos 12 milhões de euros e tem como objetivo central requalificar 20 centros de dia, transformando-os em espaços abertos à comunidade, promotores da solidariedade intergeracional. A recuperação deste conjunto de equipamentos sociais estará concluída em 2026 e beneficiará mais de 1400 utentes.

O projeto InterAge está enquadrado no programa ‘Lisboa. Cidade de Todas as Idades’, que pretende diminuir o isolamento social dos idosos que vivem em Lisboa, através do maior e mais ambicioso programa de investimento na rede de cuidados, apoio domiciliário e requalificação do espaço público.

Os 20 centros de dia da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa correspondem a cerca de um terço da resposta existente na capital, o que sublinha a importância do InterAge: conjuga várias respostas sociais e dinamiza serviços e produtos em função das necessidades da população. Trabalha em rede com as entidades locais, numa lógica de cogovernação, flexível e ajustada a cada território e aos interesses de cada um. Promove o exercício de cidadania e de participação das pessoas num projeto comum, estimulando a solidariedade social.

"Uma das fases já implementada nos centros-piloto foi precisamente a inclusão de terapeutas ocupacionais e de animadores socioculturais nestas equipas, que nos permite fazer um diagnóstico mais rigoroso e adaptar o modelo de intervenção a cada caso", explica Ana Moura, da direção de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade da Santa Casa.

Sendo a filosofia do InterAge "um espaço de todos e para todos", os 20 centros de dia integrados neste projeto passarão a oferecer um leque variado, flexível e dinâmico de atividades e serviços, indo ao encontro das necessidades e desejos individuais. Terapia pela arte, reabilitação física, inclusão digital, relaxamento, fins de semana apoiados, ações de voluntariado, dança e movimento, oficinas e grupos temáticos, viagens e passeios com história e estimulação cognitiva e sensorial fazem parte desse vasto leque de ofertas. O que também já está a funcionar é "a realização de assembleias participativas, momentos que propiciam a participação de todos na definição e adequação das atividades a desenvolver às reais necessidades e expectativas dos que beneficiam desta resposta", sublinha Ana Moura. As obras de requalificação de alguns destes espaços estão em curso, em freguesias com populações com diferentes necessidades. A reinstalação do centro de Santo Condestável num edifício com obra de raiz que, para além de centro de dia, alberga também animação socioeducativa para jovens e residências assistidas. Mas também com as intervenções de fundo em resposta às necessidades nos Anjos ou no bairro da Flamenga onde há uma população mais isolada e dependente", disse.



"Envelhecer não é um problema"

"São obras de grande envergadura com melhoria das acessibilidades, aproveitamento dos espaços e mobiliário adaptado para ambientes mais atrativos e facilitadores da interação", conclui Ana Moura.

No arranque das obras de reabilitação do Centro de Dia de Campo de Ourique, Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, considerou que o projeto InterAge "encerra uma visão radicalmente diferente do fenómeno do envelhecimento". "O envelhecimento não é um problema, é uma característica das cidades avançadas, que resulta do facto de as pessoas viverem mais e com melhores condições de lucidez", sublinhou.



"Abertura da cidade à comunidade"

"Estamos a dotar a cidade de Lisboa de respostas mais qualificadas, não apenas no que diz respeito ao espaço e ao seu modelo de funcionamento, mas sobretudo na abertura à comunidade e na transformação para um modelo mais abrangente, em que todas as gerações possam partilhar experiências e atividades", sublinha Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórida de Lisboa, a propósito do projeto InterAge.