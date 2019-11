Em Lisboa, a beleza não se mede pela idade

Quando se fala na beleza de Lisboa, lembramo-nos imediatamente das suas colinas com vista para o Tejo, do encanto pitoresco dos pátios e edifícios históricos. Mas Lisboa é, sobretudo, a sua gente.

Por isso, a Santa Casa da Misericórdia lançou esta semana mais uma acção da campanha ‘Beleza não Tem Idade’, um programa de promoção da vida ativa e contra o preconceito sobre a idade. As principais artérias da cidade estiveram por estes dias ainda mais bonitas, já que a iniciativa consiste na exibição em vários mupis espalhados pela cidade das doze produções fotográficas que juntaram utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a várias figuras conhecidas, como Alexandra Lencastre, Ricardo Carriço, a estilista Fátima Lopes, Bibá Pitta, Pedro Crispim, entre outros.

"O objectivo é desconstruir representações sociais e estereótipos sobre o envelhecimento, promovendo uma sociedade mais justa", afirmou Luna Marques, diretora da unidade socio-educativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

No passado dia 31, com o mesmo intuito de mudar mentalidades, foi apresentada no Capitólio a nova edição da gala ‘Beleza Não Tem Idade na Cidade’, que irá uma vez mais juntar várias figuras públicas com as grandes estrelas desta campanha - os utentes da instituição - numa grande festa a acontecer em setembro de 2020 no Terreiro no Paço, em Lisboa.

A diretora da unidade socio-educativa da Santa Casa explicou ao ‘CM’ que a génese deste projeto remonta a 2016. "Durante muito tempo, enquanto estive diretamente no terreno, deparei-me com realidades em que havia preconceitos em relação à idade (fosse ele mais avançadas ou mais jovem). Isso levou a que fôssemos fazendo vários projetos para os derrubar, até que em 2016 pusemos de pé um livro com a participação de 60 utentes de todas as idades.

Depois, em 2017 conseguimos fazer o primeiro espectáculo com figuras públicas", recordou

Luna Marques. Desde então, repetiram a dose em 2018 e 2019, envolvendo mais de 300 utentes. "As pessoas vão rodando. Só uma minoria muito reduzida está connosco deste o primeiro ‘Beleza não tem idade’, porque a ideia é mesmo a de ir rodando as pessoas e dar a hipótese a todos de participar", afirma Luna Marques.

De cada vez que se realiza mais uma edição, Luna ouve frases que lhe enchem o coração e a incentivam a continuar a iniciativa: "Como, por exemplo, que foi este "projeto que os fez sentir vivos"’.

Certo é que o ‘Beleza Não tem Idade’ quer ter pernas também para correr o País todo. "Pedi ao próprio provedor para lançarmos esta campanha a nível do País, porque temos a obrigação de alimentar o projeto se queremos desconstruir preconceitos e viver numa sociedade mais tolerante e mais justa", frisou a responsável, que acredita, e muito, na componente intergeracional das acções para a consumação do objectivo final: "Elevar a auto-estima destas pessoas, promover a sua autonomia e o bem estar social".