“Estamos a contribuir para que não vivam sós”

Nestes meses enquanto entrevistador do projeto Radar, há uma história que marcou Flávio Moura: a de uma mulher com cerca de 80 anos que não saía de casa há quatro. "Apesar de ter suporte familiar, deixou de ter esse hábito de sair de casa", explica. A morte do marido, associada a um quadro de depressão, ditou o isolamento.

É para evitar que casos como este se arrastem ou multipliquem que a equipa multidisciplinar do projeto Radar, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, está todos os dias no terreno. O principal objetivo é combater a solidão de pessoas idosas que vivam sozinhas ou acompanhadas por alguém da mesma faixa etária.

Tem sido assim desde o início deste ano, quando o projeto arrancou. "Estabelecemos uma rota. O nosso trabalho passa por andar rua a rua, porta a porta", conta Flávio Moura, de 26 anos e formado em História e Psicologia. Agora, está já em marcha a terceira fase desta iniciativa, chegando a todas as freguesias de Lisboa.

Nas etapas anteriores, foi possível identificar 16 mil idosos em situação crítica de isolamento. Para esse balanço também contribui Alice de Sousa, de 26 anos, outra das entrevistadoras do projeto Radar. "A nível pessoal e profissional, nunca tinha tido contacto com pessoas com mais de 65 anos. Fazer parte deste projeto tem sido muito positivo", conta.

Apesar de existir um guião formal de entrevista, a verdadeira troca acaba por acontecer quando os entrevistadores improvisam e acabam por formar uma relação de confiança com os idosos. "Contam-nos mesmo as suas histórias de vida. É uma oportunidade privilegiada", exemplifica a jovem, formada em Reabilitação Psicomotora.

Passo a passo, frase a frase, para atingir o verdadeiro foco do programa: identificar os idosos que não são do conhecimento das instituições. A ajuda de membros da comunidade, os chamados ‘radares comunitários’, é também essencial para listar quem ficou de fora do filtro da segurança social ou dos centros de dia.

A solidão é, claro, a principal carência. A ela juntam-se depois muitas outras necessidades, sejam físicas ou emocionais, a que é preciso dar resposta. O diálogo assume-se como o principal caminho para traçar um plano de intervenção adaptado a cada lar e às suas especificidades. Há, depois, uma contrapartida económica, sempre tendo em conta os rendimentos do idoso. "Pode haver e há casos em que a pessoa não paga nada", assegura Flávio Moura.

E é aqui que entram em cena outras equipas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com um auxílio essencial na hora dos cuidados de higiene, nas tarefas diárias como cozinhar ou limpar a casa bem como na prestação de cuidados de saúde, como fisioterapia.

"Sentimos que estamos a contribuir para que não vivam tão sós", congratula-se Flávio Moura. Já Alice de Sousa destaca que o principal retorno é sentir que se volta a "dar voz" a esta camada sénior da população. Uma voz que significa o regresso à comunidade, a uma rede alargada de apoio, de onde estes idosos nunca deveriam ter saído.



Esperança de vida

A observação dos números sobre a Esperança Média de Vida em Portugal revelam que, aos 65 anos, há ainda uma ‘segunda vida’ pela frente (perto de 20 anos mais para os homens e 21 no caso das mulheres). Permitem ainda verificar, a cada ano que passa, a esperança de uma vida mais longa. Na última década, de acordo com os dados do INE, tanto os homens como as mulheres ganharam quase um ano de vida.



Tome nota

O projeto Radar foi concebido a pensar na população sénir das freguesias de Lisboa, que vive sozinha. Há equipas especializadas de técnicos que, em contacto porta a porta, contactam com os cidadãos mais vulneráveis, conhecendo as suas necessidades e propondo-lhe toda o apoio e ajuda. Para obter mais informações pode contactar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa através de orreio eletrónico (projetoradar@scml.pt) ou por telefone 213 263 000, das 09h00 às 18h00.





Cuidados a ter contra fraudes

A PSP alerta para o facto de as fraudes contra a população sénior poderem ser cometidas através de várias formas: contacto pessoal, correio, telemarketing, venda de remédios, viagens, donativos, empréstimos e hipotecas, reparações em casa, prémios e sorteios, ou ainda a pretexto da saúde, seguros de vida ou funeral. Esteja prevenido e siga os conselhos da PSP. Deixamos aqui alguns.



Risco

Quando é contactado por um vendedor (porta a porta, por telefone, por correspondência, pela internet ou outros meios) pode estar a correr um risco.



Informação

Procure estar informado sobre as fraudes, esquemas e burlas mais comuns, de forma a evitar ser vítima deste tipo de crimes.



Cautela

Não confie em estranhos bem-falantes ou com aparentes boas intenções, nem forneça informações pessoais que ajudem o burlão a concretizar a fraude;



Cuidado

Enquanto não receber o que lhe foi prometido, não envie qualquer quantia de dinheiro.



Estratégia

Não demonstre estar sozinho. Mesmo que não esteja ninguém em sua casa, chame por um familiar próximo. Isso afasta qualquer burlão.