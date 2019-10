Fatores promotores do programa ‘Lisboa, Cidade de Todas as Idades’

Igualdade e Justiça

Na constituição dos seus objetivos, o programa teve como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Declaração de Lisboa de 2017, que têm como intenção a transformação do mundo num sistema mais justo e igualitário para todos. A concretização deste programa permite uma aliança com a Assembleia das Nações Unidas.

Projeto Radar

Através do Projeto Radar, o programa ‘Lisboa, Cidade de Todas as Idades’ vai recolher as privações, as expectativas e as potencialidades da população com mais de 65 anos que se encontra isolada e/ou em solidão ou com outras vulnerabilidades, na cidade de Lisboa.

Saúde e bem-estar

O programa da Santa Casa tem ainda uma vertente de promoção da saúde, que inclui vários níveis de bem-estar, contemplando diferentes projetos que visam a melhoria dos cuidados de saúde primários, de continuidade e/ou continuados, e a garantia de condições de higiene e de habitabilidade.