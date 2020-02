Ginástica faz bem à saúde e combate a solidão

Chegando à idade sénior também não há razões para desistir, pois os estudos referem que os benefícios trabalham a favor da longevidade. É isso mesmo que Ricardo Lima, Diretor Técnico Nacional (Departamento Ginástica para Todos) da Federação de Ginástica de Portugal, entidade que organiza anualmente, com o apoio Jogos Santa Casa, o Festival Seniorgym.

Com que intuito surgiu em Portugal o Festival Senior- Gym?

A Federação de Ginástica de Portugal (FGP), no âmbito das suas competências e enquanto instituição de utilidade pública desportiva, promove, apoia e organiza várias atividades para a população sénior. Assim, integrada numa estratégia de promoção da ‘Ginástica para Todos’ a FGP criou um evento específico para este grupo etário, que pretende servir de referência para instituições e treinadores que se dedicam à ginástica para seniores, e de estímulo à prática regular da atividade física pela população com mais de 50 anos.

Em que consiste concretamente o evento?

O Seniorgym tem a duração de um dia e que integra a organização de workshops que visam a experimentação de atividades novas e diferentes das que normalmente fazem nos seus clubes e entidades. É também um excelente momento de partilha entre os grupos participantes, pois a organização promove esse intercâmbio e convívio com a participação de vários grupos em simultâneo. Pelas suas características de evento lúdico para seniores, pretende-se que o Seniorgym seja também um instrumento de combate ao sedentarismo, da promoção da atividade física e dos benefícios desta na saúde de cada um. Para além disso tem ainda um cariz social bastante grande, pois a atividade semanal ou diária é realizada juntamente com os seus (novos) amigos.

Que benefícios traz a ginástica para os seniores?

O que o Seniorgym promove é a prática de atividade física na idade sénior, e esse é o grande objetivo que a ginástica pretende passar para os seus participantes. Manterem-se ativos é importante para combater o sedentarismo, a obesidade, doenças coronárias, entre outras. É um excelente meio para combater a solidão, que afeta muitas pessoas nesta faixa etária, e esse é um aspeto importante para que a vida de cada um melhore ainda mais.

De que forma o desporto responde ao desafio da longevidade?

A ginástica é das poucas modalidades que poderemos praticar desde os 0 aos 100 anos. As atividades são tão ricas e benéficas que independentemente da idade, qualquer praticante terá uma atividade de acordo com a sua capacidade e com objetivos próprios para a sua idade. Basta acreditar e praticar para que os resultados surjam. É também notório que a população está mais desperta para os benefícios de um prática desportiva regular, e essa informação verifica-se pois a taxa de participação e a oferta desportiva tem vindo a crescer. No entanto estamos ainda longe de alguns países com taxas de participação desportiva bastante superiores. O trabalho tem de continuar a ser feito.

Há projetos semelhantes a nível internacional?

A nível europeu existe um evento, denominado Golden Age Gym Festival, de dois em dois anos, que terá mais uma edição em outubro, na Grécia. Já foi organizado em Portugal (2010), em Portimão e, quem sabe, um dia não voltará. A delegação nacional na próxima edição será composta por 140 participantes (num total de 2800) em representação de seis entidades: Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho; Clube Atlético de Queluz; Ginarte; Louletano Desportos Clube; Sporting Clube de Portugal e Clube Atletismo Amigos de Belém.

Sente que o evento torna os seniores mais felizes?

Este é mesmo um evento que pretende ser também uma festa. Os participantes prepararam a sua viagem para o evento com grande ansiedade e motivação. Partilham momentos de diversão com os seus colegas, visitam novas cidades e conhecem novos monumentos. No final do evento, todos vão realizados e felizes. A motivação para voltar é muita e no final de cada edição, os grupos questionam sempre se já existe lugar para o próximo evento.





Tome nota

Para participar na próxima edição do Seniorgym, basta contactar a Federação de Ginástica de Portugal. A federação irá depois enviar todas as informações necessárias para a inscrição na próxima edição do evento (23 de Maio na vila de Cascais). As inscrições estão abertas a todos os grupos de ginástica sénior - "mesmo que os grupos ainda não se sintam preparados", explica Ricardo Lima. Participar, lembra o responsável, é já uma excelente "forma de crescimento e aprendizagem"