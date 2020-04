Hospital de Sant’Ana apoia Serviço nacional de saúde

Fazendo face à necessidade de apoiar urgentemente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) na luta contra o alastramento da Covid-19, o Hospital de Sant’Ana, na Parede, uma unidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa -através do protocolo de longa data estabelecido com o Hospital S. Francisco Xavier -, passou a assegurar a totalidade do serviço de Traumatologia Ortopédica Cirúrgica do Hospital S. Francisco Xavier. O Hospital de Sant’Ana receberá doentes com teste Covid-19 negativo para os respetivos tratamentos e intervenções, a fim de aliviar a pressão nos serviços do Hospital S. Francisco Xavier.



Ainda para apoiar o SNS nesta fase crítica, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa decidiu disponibilizar seis ventiladores do Hospital Ortopédico de Sant’Ana, na Parede, ao SNS.

Destes, três são equipamentos novos e prontos a usar nas situações de emergência que infelizmente já estão a acontecer nos hospitais de norte e sul do País. Os outros três são usados, por isso, antes de serem cedidos, necessitaram de uma manutenção rapidamente assegurada pela Santa Casa.



Ao disponibilizar estes meios, a Santa Casa concretiza os seus valores e missão, associando-se ao esforço nacional que tem de ser feito para evitar o mais possível a perda de vidas humanas para a pandemia que assola o Mundo.



Milhares de consultas para a população de Lisboa



A Santa Casa tem neste momento quatro Unidades de Saúde (Bairro do Armador, Dr José Domingos Barreiro, Castelo e Vale de Alcântara) com horário reduzido (7h/dia) e uma Unidade de Saúde (Av. da Liberdade) a funcionar às terças e quintas-feiras das 9h00 às 13h00. Duas unidades encontram-se encerradas (Bº Padre Cruz e Boavista).



Todas as extensões (Natália Correia e Tapada) estão encerradas exceto Telheiras, que mantém o horário de funcionamento das 8h00 às 20h00. A Unidade W+ faz apoio psicológico telefónico e o SOL abre para situações urgentes.



Desde o dia 16 de março e até passado dia 3 de abril foram realizadas pelas Unidades de Saúde 3071 consultas presenciais e 2812 não presenciais, o que resulta numa média de 205 consultas diárias, médicas e de enfermagem, com a presença do utente e 187 sem a presença do utente.