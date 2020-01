Longevidade, complexidade e governação integrada

A existência de um número cada vez maior de pessoas com mais de 65 anos constitui um desafio para as comunidades, uma vez que surgem novas necessidades com implicações em diversas áreas - individual, saúde, educação, cultura, trabalho, Segurança Social, entre outras.

A criação e a manutenção de contextos favoráveis e facilitadores do aumento da longevidade torna-se indispensável à promoção do bem-estar na população 65+, para que possa continuar a ser, pelo maior tempo possível, autónoma e socialmente relevante.

Promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Instituto da Segurança Social e Câmara Municipal de Lisboa, o programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades tem como missão dar uma resposta integrada à população 65+ na senda da longevidade com autonomia e bem-estar. Este compromisso deverá desenvolver-se no horizonte temporal 2018-2026, em estreita articulação com os objetivos do Plano de Desenvolvimento Social (PDS),exigindo o envolvimento de entidades com reconhecimento nesta área e a implementação de um modelo que permita assumir a responsabilidade social, em Lisboa.

Na constituição dos seus objetivos, o programa teve como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Declaração de Lisboa, de 2017, que têm como intenção a transformação do Mundo num sistema mais justo e igualitário para todos. A conciliação destes propósitos com a concretização deste programa permite uma aliança com o compromisso mundialmente assumido pela Assembleia das Nações Unidas, reforçando a eficiência, a eficácia e a efetividade dos sistemas, que se deverão basear na articulação, na cooperação e na complementaridade entre os diferentes intervenientes.

Neste sentido, Lisboa, Cidade de Todas as Idades, nomeadamente através do Projeto Radar, que fez um levantamento sobre as privações, as expectativas e as potencialidades da população 65+ que se encontra isolada e/ou em solidão, quer com outras vulnerabilidades, na cidade de Lisboa. Ao ir ao encontro deste grupo populacional com maior afastamento social (seja por limitações de saúde, do edificado ou outras), o programa procurará melhorar a qualidade de vida das pessoas de idade avançada, respondendo às premências e às esperanças identificadas, designadamente ao nível da alimentação e da nutrição.

Assim, este programa tem também uma vertente de promoção da saúde, que inclui uma multiplicidade de níveis de bem-estar sentidos por cada cidadão, contemplando, assim, diferentes projetos que visam a melhoria dos cuidados de saúde primários, de continuidade e/ou continuados.

"A questão da longevidade não pode ser tratada apenas como uma consequência", diz o provedor da SCML, Edmundo Martinho: "O programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades tem a ambição de assegurar que ninguém fica para trás, em Lisboa, independente da idade. As políticas públicas devem incorporar a ideia de que as pessoas vão viver mais."

A colaboração nas questões do envelhecimento

O Fórum Lisboa recebe, entre hoje e amanhã, a V Conferência Internacional sobre Governação Integrada. Este ano, o encontro é dedicado ao tema ‘Era da Colaboração – contributos para uma agenda transformadora’. A conferência propõe-se a "estimular, através de diálogos inspiradores, essa reflexão sobre os novos caminhos da colaboração a que se somará, em sessões paralelas, a discussão em torno de práticas colaborativas promissoras", pode ler-se na página do Fórum Governação Integrada.





Uma das questões que será abordada neste encontro será a importância da colaboração nas questões do envelhecimento ativo. Este será, inclusive, o mote para uma conversa entre Sérgio Cintra, administrador da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e António Fonseca, psicólogo e professor associado da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto, no segundo dia da conferência.No documento ‘Referencial GovInt para a Promoção do Envelhecimento na Comunidade’, editado pela Santa Casa no passado mês de junho, Sérgio Cintra explica que "este tema da integração e coordenação dos serviços e prestadores de cuidados é, pelos seus fins estatutários, particularmente caro à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Paralelamente às respostas atualmente existentes e necessárias, estamos inconformados com algumas situações e consideramos que podemos e devemos promover iniciativas mais ambiciosas e inovadoras que garantam a articulação efetiva com todas as entidades que têm um papel fundamental nesta área".

Forum GovInt

O Forum GovInt é uma rede colaborativa informal de instituições públicas e privadas portuguesas que estuda, reflete e age sobre problemas complexos, promovendo modelos de governação integrada. Neste contexto, entende-se por governação integrada "um processo sustentável de construção, desenvolvimento e manutenção de relações interorganizacionais de colaboração, para gerir problemas complexos com eficácia e eficiência", tal como se lê no site oficial do projeto.



Além disso, o forum pretende ser um espaço de diálogo interinstitucional, interdisciplinar e multinível com a participação de diversas instituições e parceiros.

Através da dinamização de grupos de trabalho como âncora de produção de reflexão e de conteúdos, procura-se reforçar o conceito de "movimento" e de "comunidade de prática" e captar a atenção da Administração Pública e das Políticas Públicas de governação integrada.

Outro dos objectivos passa por estudar os "factores críticos de sucesso para a governação integrada".

Nesta conferência marcará presença o administrador da Ação Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sérgio Cintra, que participa no debate sobre ‘A colaboração nas questões do envelhecimento ativo’. O evento conta com a participação de vários colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A sessão será encerrada pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho.



Vários painéis e oradores de renome

Tome nota

Entre hoje e amanhã, no Fórum Lisboa e noutros espaços da capital, a Vª Conferência Internacional sobre Governação Integrada dedicada ao tema ‘A Era da Colaboração – contributos para uma agenda transformadora’ vai juntar várias entidades parceiras e apoiantes desta visão: da Fundação Montepio, ao Instituto Padre António Vieira, Câmara Municipal de Lisboa, entre outros. Consulte aqui mais informações sobre o Fórum GovInt

A sessão de abertura do Forum GovInt, no Forum Lisboa, está a cargo do orador de renome internacional Frank Moulaert, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade de Leuven (Bélgica). Em dois dias, dezenas de entidades oficiais, académicas e científicas irão falar da necessidade da colaboração nos diversos setores da sociedade.