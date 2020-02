Novas realidades exigem novas soluções para os seniores em Lisboa

Um ano, um mês, uma semana e um dia. Foi esta a duração do Projeto Radar, uma das mais ambiciosas iniciativas de sempre da Santa Casa da Misericórdia para tomar o pulso à realidade da população com mais de 65 anos na cidade de Lisboa. Os dados revelaram algumas realidades que exigem "novas respostas", conforme afirmou a coordenadora da Unidade de Missão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Maria da Luz Cabral, ao CM, durante a cerimónia de apresentação dos resultados finais da terceira fase do Radar.

CM - De todos estes dados que o Projeto Radar conseguiu apurar, quais foram aqueles que mais a surpreenderam?

Maria da Luz Cabral - A quantidade de pessoas que vivem sozinhas e a sua idade. Foi surpreendente e interessante perceber que uma grande cidade e metrópole como Lisboa pode alojar mais de 400 pessoas com mais de cem anos.

E que problemas se revelaram?

Eu não imaginaria, por exemplo, que a higiene habitacional fosse uma questão tão importante. Eu, pessoalmente, ainda não tinha refletido sobre isso. Mas faz todo o sentido que, alguém que tem muita idade e algumas mazelas de saúde, tenha dificuldade em fazer tarefas domésticas. São pequenas coisas que as instituições podem desenvolver para dar resposta e criar uma cidade melhor. Mas o que mais me preocupa é a solidão. Porque esta não é uma solidão desejada - e todos nós temos momentos em que desejamos estar sozinhos - é uma solidão indesejada. Uma solidão de pessoas que não falam com outras, que não têm contacto. Essa é a solidão mais dura. É preciso criar respostas para estas situações.

O que poderá seguir-se à conclusão da 3ª fase do Projeto Radar?

A evidência está em cima da mesa e as instituições têm aqui muito para refletir. Os dados têm de ser analisados com cuidado e critério. Penso que alguns projetos piloto podem dar respostas. Muitas das nossas freguesias têm projetos brilhantes que, espalhados por toda a cidade, poderiam dar resposta. Nós fazemos um bom trabalho – e este Radar também foi prova disso. Há que trabalhar de forma mais colaborativa. Acredito que, de daqui a cinco anos, se fizermos um ‘follow-up’, vamos chegar à conclusão de que conseguimos colmatar muitas dessas fragilidades.

De que tipo de projetos estamos a falar?

De projetos como o ‘Olá, Bom dia’ ou o ‘Vassouras e Companhia’. São pequenos projetos desenvolvidos a nível de juntas de freguesia mas que podiam dar resultados fantásticos se fossem disseminados. ‘O Vassouras e Companhia’ pretende realizar a higiene habitacional e o acompanhamento a consultas médicas e o ‘O Olá, Bom dia!’ é um telefonema diário para as pessoas que estão sozinhas. Muitas vezes estamos tão focados na urgência que perdemos noção da urgência do essencial.

Qual o balanço que faz?

Um grande desafio. Teve momentos muito altos, como o dia em que atingimos as 30 mil pessoas entrevistadas, e outros muito exigentes. Porque são pessoas e não podemos deixar para ‘amanhã’ algo que é ‘agora’.





Dados apurados do projeto radar