Novos centros e lares para maiores de 65 anos

O programa ‘Lisboa, Cidade de Todas as Idades’ pretende dar uma resposta integrada à população com mais de 65 anos na senda da longevidade com autonomia e bem-estar.

O alargamento do apoio domiciliário a mais 1000 moradores, a construção de 15 centros de saúde e de oito equipamentos com função de residência para idosos e de cuidados continuados, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a Administração Regional de Saúde (ARS) são outras das metas a alcançar até 2026 inscritas no ‘Lisboa, Cidade de Todas as Idades’.

Até 2021, estão previstos ainda 50 novos fogos habitacionais para a população idosa e carenciada e vai entrar em funcionamento um serviço de teleassistência domiciliária para quem tiver mais de 75 anos e para todas as pessoas em situação de dependência e/ou incapacidade igual ou superior a 60%.

A autonomia, a saúde e a longevidade da população com mais de 65 anos que vive na capital passa ainda por um conjunto de projetos anuais a que a Santa Casa da Misericórdia irá dar continuidade no futuro, em parceria com a autarquia presidida por Fernando Medina. Entre as principais medidas está a atribuição de descontos em títulos de transportes públicos, com o passe +65, e no acesso a equipamentos e atividades de âmbito cultural e desportivo. Serão ainda organizados todos os anos espaços de debate para a população e para as organizações, com o objetivo de identificar preocupações e propostas de solução na comunidade.



As organizações de pessoas com 65 ou mais anos e outras entidades que desenvolvam respostas sociais com e para os maiores de 65 como as Academias e as Universidades Seniores também terão um papel de destaque neste programa. O ‘Lisboa, Cidade de Todas as Idades’ vai continuar a desenvolver ações no sentido de apoiar a atividade destas organizações.

O Programa ‘Lisboa, Cidade de Todas as Idades’ visa dar resposta a todas as questões que têm vindo a surgir relativamente à longevidade, procurando desenvolver soluções que possam garantir o bem-estar da população com 65 ou mais anos.

A Santa Casa quer agarrar este novo paradigma, o Ageing in Place, e torná-lo uma realidade, nomeadamente, para a cidade de Lisboa, em que a maioria das pessoas de idade avançada prefere ficar nas suas casas o maior tempo possível por lhes proporcionar controlo e segurança sobre as suas vidas e permitir a manutenção da identidade e do bem-estar durante mais tempo. Neste sentido, há a urgência de se criar um sistema integrado de comunidades, que permitam a permanência das pessoas com mais de 65 anos nas suas próprias casas, mesmo com níveis de dependência. A Santa Casa está empenhada na continuidade das populações nas suas moradas, condição essencial para a manutenção dos laços relacionais, reforço do sentido de pertença, de mais segurança e uma visão mais positiva.

Tome nota:

O programa ‘Lisboa, Cidade de Todas as Idades’ da Santa Casa da Misericórdia pretende diminuir o isolamento social da população de idade avançada que vive em Lisboa e que constitui um quarto da população da cidade, com o maior e mais ambicioso programa de investimento na rede de cuidados, apoio domiciliário ou a requalificação do espaço público, tornando-o mais amigo da população com mais de 65 anos.