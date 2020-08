O desafio de proteger os mais frágeis

Como presidente da Confederação Nacional das Instituições Sociais, o padre Lino Maia conhece como ninguém as dificuldades que as IPSS enfrentam no terreno. A sua experiência foi por isso chamada a contribuir para o workshop Políticas Públicas na Longevidade, organizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), e no qual participaram vários especialistas com o intuito de delinear uma proposta para uma nova estratégia nacional para a longevidade. Ao CM descreveu os maiores desafios que se colocam atualmente às instituições.

- Perante o cenário de aumento da longevidade e envelhecimento da população, qual é a responsabilidade das políticas públicas?

- Por um lado, são necessárias políticas de estímulo à natalidade, porque teremos progressivamente mais pessoas carenciadas de serviços e menos pessoas a produzir riqueza - em 2060, a população ativa diminuirá dos atuais 6,7 para 3,8 milhões de pessoas. Por outro lado, no que à longevidade se refere, são necessárias alterações do ambiente construído e do sistema de transportes, de maneira a que os serviços sociais e de saúde assegurem às pessoas mais velhas condições de vida autónoma e mobilidade. E são necessárias políticas de conciliação da vida profissional e da vida familiar, potenciar a intergeracionalidade, a participação e a promoção de um envelhecimento ativo e saudável.

- E nas IPSS, em particular? Quais são os novos desafios?

- Ainda não despertamos para os desafios que a longevidade comporta. Ainda se olha para as IPSS como se fossem apenas instituições de caridade e não o principal instrumento do Estado na proteção social. E esta é uma das principais funções do Estado. Um estudo recente mostra que este se vem desobrigando da sua corresponsabilidade na sustentabilidade das Instituições de Solidariedade e que estas, nestas circunstâncias, podem desviar-se da sua matriz. Segundo um estudo da Universidade Católica (Porto), o Estado comparticipa com cerca de 39% dos custos das instituições e os utentes com 33%. Mas é importante alargar a cobertura dos serviços de apoio domiciliário; criação de condições para que os recursos disponíveis sejam maximizados garantindo o melhor retorno; garantir o acesso a condições de habitabilidade que permitam a domiciliação dos cuidados; fomentar a formação aos cuidadores; potenciar a existência de serviços que permitam o descanso dos cuidadores, etc.

- Que lições temos de tirar urgentemente para o futuro?

- As pessoas vivem mais tempo mas com uma qualidade de vida que se vai degradando. Nas instituições, particularmente nas respostas residenciais, segundo um estudo feito pela Universidade de Évora, a maioria das pessoas idosas (96,9%) apresenta algum tipo de dependência, 67,48% necessitam de uma intervenção estruturada de cuidados e ajuda diária para o autocuidado na alimentação, enquanto 37,75% tem diagnóstico de demência. Daí urge articular saúde com Segurança Social no serviço e no apoio a estas instituições. É preciso apostar em mais recursos humanos e recursos mais especializados.





Realizador foi um bom exemplo

- Qual o idoso que mais o marcou? Porquê? O que aprendeu com essa pessoa?

Padre Lino Maia - Não quero falar de familiares nem de pessoas que espero que continuem a viver para além de mim… Com estas considerações, a pessoa que mais me marcou foi Manoel de Oliveira. Muito ligado à paróquia em que sou pároco (Aldoar, no Porto). Nos seus 106 anos de vida, foi um homem sempre ativo, interventivo, lúcido e solidário. Com ele aprendi a sonhar enquanto viver…

- Porque decidiu ser padre?

- Em criança, o exemplo de um padre meu conterrâneo (de Guilhabreu) e que tinha sido companheiro de carteira da minha mãe despertou em mim o sonho de ser como ele: missionário e santo. Fui para o seminário com esse sonho. Quando acabei Teologia nem era missionário nem santo. Mas, perante a minha frustração, o grande bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, disse que queria que eu fosse padre. Aceitei… não sendo missionário nem santo, sou feliz e jamais pensei recuar.





Tome nota Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a longevidade, a esperança de vida à nascença em Portugal foi estimada em 80,93 anos, sendo 77,95 anos para os homens e 83,51 anos para as mulheres. No espaço de uma década verificou-se um aumento de 1,99 anos de vida para o total da população portuguesa: 2,11 anos para os homens e 1,64 anos para as mulheres. Aos 65 anos os homens podem esperar viver mais 17,70 anos e as mulheres mais 21 anos.





"Não sei se a reforma faz bem à saúde" Maria João Valente Rosa, demógrafa e professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, também participou no workshop promovido pela SCML. "Em Portugal, entre 1950 e a atualidade, a esperança de vida à nascença passou de 59 anos para 81 anos e, aos 65 anos, de 13,6 anos para quase 20 anos", lembra Maria João Rosa. O que coloca novos desafios: "É preciso que a quantidade de tempo de vida se faça acompanhar de qualidade. E, aí, o que estamos a presenciar não é tão animador." Dados recentes (Eurostat), revelam que, em Portugal, mais de metade do tempo de vida após os 65 anos (em especial no caso das mulheres), é percecionado com incapacidades. "A reforma, que não sei se faz bem à saúde, traz um período de desenraizamento social acompanhado muitas vezes de solidão e de expectativas sociais baixas sobre o que se pode fazer nos anos que ainda se tem pela frente", afirma. Por isso, na opinião da demógrafa, as políticas públicas devem contribuir para preparar a sociedade para o que aí vem. "Importa proceder à revisão do papel da idade para definir o valor social de alguém, com a consequente estigmatização dos mais velhos e a sua enorme dependência financeira das transferências sociais; alterar a organização do_modelo dominante do ciclo de vida, atualmente tripartido e segmentado, com uma idade para formação, uma idade para o trabalho e, por fim, uma idade para descansar, fomentar a formação ao longo da vida e deixar de usar a idade como critério essencial de afastamento compulsório do mercado de trabalho", alerta.





"Ir mais longe não é só viver mais anos" O papel da ciência e da investigação é "inegável no aumento da longevidade, mas ir mais longe depende acima de tudo da cultura e da civilização", afirmou o médico, investigador e professor Manuel Sobrinho Simões. "Costumo dizer que mais do que a árvore, importa a floresta. Mais do que casos individuais é preciso tratar do todo. E para a floresta, o mais determinante para o aumento da Esperança de vida foram as vacinas, a agua potável, uma melhor alimentação", garante. Mas o investigador lembra também que as repercussões de viver mais tempo são "enormes em termos económicos, sociais e ambientais". Por isso, há que repensar modelos: "Não queremos apenas ter mais anos de vida. Ir mais longe é ter mais anos com qualidade de vida". "É preciso reforçar a família, reforçar a comunidade e melhorar a relação com os outros. Ser solidário em vez de solitário. Todas as gerações têm algo para dar e os mais velhos têm muita experiência, sabem muito e têm muito tempo. Também não devem pensar que ‘estes novos agora não sabem nada’. Grávidas, crianças e recém-nascidos iriam beneficiar imenso se tivessem desde a génese - a gravidez - o acompanhamento e o afeto de quem sabe", afirmou ao CM. Sobrinho Simões lembrou ainda que "cuidar" não é sinónimo de compaixão. "Devemos começar logo no nascimento a cuidar da longevidade. E quanto mais cuidada e saudável for a criança, mais cuidadoso será o ‘velhinho’", garante o médico que teme que a pandemia nos tenha levado para o caminho inverso. "Agora temos de derrotar também o medo do outro", avisa.





Contributo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Para uma Estratégia Nacional da Longevidade A realização do workshop Políticas Públicas na Longevidade foi a primeira iniciativa de um grupo de trabalho constituído pela SCML para participar no desenho de uma proposta estratégica a apresentar às entidades governamentais. O projeto responde assim ao desafio lançado pela própria ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que apelou às diversas instituições de solidariedade e seus parceiros o apoio na delineação de uma nova política para o envelhecimento, objetivo alinhado pelo quadro de prioridades do XXII Governo Constitucional. Este projeto governativo assenta em dois focos: a demografia e as desigualdades. O grupo de trabalho, liderado por Maria da Luz Cabral, da SCML, deverá ter a versão final da sua proposta pronta para apreciação em janeiro de 2021.