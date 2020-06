O novo paradigma da longevidade

No âmbito do projeto ‘InterAge’, integrado no programa ‘Lisboa, Cidade de Todas as Idades’, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tinha previsto renovar totalmente os seus 21 centros de dia e torná-los espaços intergeracionais e abertos à comunidade até 2026.

De acordo com Etelvina Ferreira, as obras "podem estar um pouco atrasadas por causa da pandemia mas o plano não se alterou". A epidemia, contudo, poderá ter conduzido a algumas reflexões que poderão produzir efeitos.

"A situação que abalou o Mundo inteiro nestes últimos meses deu-nos outras pistas. De agora em diante, vai ser preciso pensar também no que fazer quando as pessoas não podem vir até nós", confessou.

Algumas dessas soluções estão já previstas no programa ‘Lisboa, Cidade de Todas as Cidades’, através do qual a SCML pretende alargar o apoio domiciliário a mais moradores, apostar na construção de 15 centros de saúde e de oito novos equipamentos com função de residência para idosos e de cuidados continuados, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a Administração Regional de Saúde (ARS). Até 2021, estão previstos ainda 50 novos fogos habitacionais para a população idosa e carenciada, com diferentes graus de autonomia.

Com este programa, a Santa Casa pretende reforçar um novo paradigma, o ‘Ageing in Place’, ou seja, o apoio a uma população que vive cada vez mais tempo e que quer ficar na sua casa sempre que possível.

Uma cidade melhor para todas as idades

O reforço da resposta social do centro de dia enquadra-se numa visão de futuro em que a Santa Casa acredita: a continuidade das populações nas suas moradas é uma condição essencial para a manutenção dos laços relacionais, reforço do sentido de pertença, maior segurança e uma visão mais positiva sobre esta etapa da vida. Mas para que esta aspiração se materialize numa nova realidade, é preciso criar um sistema integrado na comunidade que permita assegurar e apoiar a permanência das pessoas com mais de 65 anos nas suas próprias casas, mesmo que possuam algum tipo de dependência.

Por isso, o projeto ‘Lisboa, Cidade de Todas as Idades’ já é o maior e mais ambicioso programa de investimento em curso na rede de cuidados, apoio domiciliário e requalificação do espaço público, tornando-o mais amigo dos lisboetas com mais de 65 anos, que constituem um quarto da população da cidade.