O "Ronaldo das piscinas"

Foi um dos mais prestigiados médicos dermatologistas da sua geração, professor Catedrático jubilado da Faculdade de Medicina e vice-reitor da Universidade de Coimbra e, aos 92 anos de idade, um dos quatro melhores nadadores do Mundo na sua classe (Masters). O feito pertence a António Poiares Baptista, como revela o ranking divulgado pela FINA (Fédération Internationale de Natation). À frente dele, apenas o japonês Tajima Toshio, o russo Lisitskiy e o norte-americano Motmans August.

Ao CM, recordou como aprendeu a nadar: "Na barrinha da praia de Mira, nas férias em família. Aos oito ou nove anos, fui para a natação da Académica de Coimbra.

Nadávamos na piscina do Liceu D. João II, que depois fechou e passou a haver apenas piscina no verão, em madeira, que a câmara montava nas margens do Mondego. Na faculdade deixei e só voltei, regularmente, com 70 anos", recordou. Começou a competir com 75 anos, mas ainda foi a tempo de ser campeão nacional: "Uma grande surpresa na minha vida, como se calcula".