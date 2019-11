Operadora salvou uma vida

Consegue-se contabilizar quantas pessoas existem em situação de isolamento?

O Projeto RADAR encontra-se na 3ª fase da sua implementação na cidade de Lisboa e já identificou 18 312 pessoas (dados recolhidos entre 7 de janeiro e 31 de outubro de 2019) com mais de 65 anos a viverem sós ou acompanhadas exclusivamente por pessoas do mesmo escalão etário. Este projeto visa a identificação da população 65 +, agilizar processos para a deteção precoce de situações de risco e uma intervenção rápida e ajustada a cada situação. Destes 18 312,

10% (1758) apresentam sinais de isolamento, não se podendo concluir que pelo facto de as pessoas residirem sós estejam efetivamente em situação de isolamento. Estes dados estatísticos são difíceis de obter, pois estão relacionados com a rede social e familiar de cada pessoa, bem como com o acompanhamento que é feito por parte dos serviços, identificando-se ao longo do tempo algumas variáveis que permitem concluir se se trata de uma real situação de isolamento ou não.

Que tipo de situações surgem com mais frequência nestes telefonemas?

Temos a situação em que a pessoa tem noção que não se encontra bem, e ela própria através do botão de emergência solicita ajuda ao operador, sendo de imediato acionados os meios de emergência. Funciona também nos casos de solidão em que o próprio utente liga para o contact center apenas para conversar com o operador e assim sentir-se mais acompanhado. Este serviço pode servir igualmente para o utente solicitar ajuda da agente de geriatria que, antes de iniciar o apoio, lhe possa realizar alguma compra específica e através da teleassistência solicita ao gestor de processo esse mesmo apoio. Temos inúmeras situações em que de facto o serviço de teleassistência se constitui como uma mais-valia para quem está em casa dependente de cuidados de terceiros. Entre outras histórias, gostaria de referir o contacto de uma utente de 90 e poucos anos, ainda lúcida e organizada, que disse que se estava a sentir mal depois de comer uma sopa. Apesar de a utente desvalorizar a má-disposição e de uma certa resistência inicial, a operadora de teleassistência sugeriu e ativou o apoio junto dos serviços de emergência e quando os elementos chegaram a casa da utente esta apresentava sinais de principio de AVC, chegando assim a tempo de a socorrer, evitando outras complicações. Posteriormente, a utente ligou para agradecer todo o apoio e insistência da operadora no reencaminhamento da chamada para os serviços de emergência, afirmando que foi graças a este apoio que foi salva e que recuperou.