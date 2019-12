Plataforma 55+ já criou histórias felizes

Elena Durán é a fundadora e CEO da 55+, uma plataforma que conta com o apoio da Santa Casa da Misericórdia. São muitos os serviços e diversos os serviços que podem ser requisitados através desta plataforma 55+.

Com que objetivos foi criado o projeto 55+?

A 55+ é uma plataforma online (www.55mais.pt) que conecta pessoas com mais de 55 anos que querem estar mais ativos e que, pela sua experiência, podem prestar serviços de qualidade para outras pessoas de qualquer idade que precisam desses serviços. Surgiu para colmatar uma falha existente na sociedade para com a população com mais de 55 anos.

Uma população nova demais para se reformar, mas com dificuldade em arranjar emprego... - Em Portugal existem três milhões e meio de pessoas com mais de 55 anos, dos quais dois milhões e meio estão inativas. O desafio do envelhecimento da população, o problema da inatividade e solidão das pessoas de mais idade é uma realidade muito presente na nossa sociedade e existem poucos projetos que, de uma forma inovadora e adequada, ofereçam uma solução para este novo paradigma da sociedade. Quando o meu pai se reformou aos 60 anos, e após 30 anos como diretor de uma escola pública primária, eu e o meu irmão apercebemo-nos de que seria um grande desafio garantir que mantivesse uma vida ativa de forma a continuar saudável e integrado na comunidade em que vive. Foi então que comecei a pensar sobre uma solução. A reforma não é sinónima de paragem, existem muitas pessoas esquecidas que querem e podem tirar partido das suas competências e valências de forma a contribuir para a comunidade, para que sejam mais valorizados pela sociedade.

É mais difícil ser empreendedor e criar o próprio emprego a partir dos 50 anos?

Acredito que a idade não é o fator mais importante. O importante é ter um conjunto de características imprescindíveis para quem embarca nesta aventura. Destaco três: entusiasmo (fazer algo em que acreditas, que adoras, que não cansa por muito que tenhas de correr!), resiliência (pois são inúmeros os desafios que aparecem, as dificuldades, as mudanças, etc.), flexibilidade.

Neste primeiro ano, já há muitas histórias de sucesso para contar?

Muitas, porque a própria operação da 55+ tem essa missão, a de poder impactar e criar histórias felizes a quem faz parte dela. Desde pessoas que encontram uma motivação na 55+, pessoas que deixam de estar ‘sozinhas’ para fazer parte de algo maior e com alma, ou pessoas que necessitam de um serviço (companhia para ir ao médico ou alguém que trate das refeições familiares) e encontram ajuda noutras pessoas que estavam ‘excluídas’ profissionalmente. No ano piloto, recolhemos quase 1500 inscrições de pessoas de mais de 55 anos de todo Portugal. Realizámos 525 serviços, o que gerou quase 19 000 € para os nossos prestadores. E há muitas pessoas à espera de receber serviços.