Projeto põe maiores de 65 anos no radar

Chama-se Projeto Radar e é especialmente dedicado à população com mais de 65 anos que esteja em situação de isolamento social e de solidão não desejada na cidade de Lisboa. Iniciativa pioneira em Portugal, constitui-se como um mecanismo de prevenção precoce de situações de risco e de promoção de uma rede de radares comunitários, integrando o trabalho desenvolvido com foco no grupo populacional em causa, reconhecendo as expectativas e potencialidades.



O projeto é único por garantir a colaboração de várias entidades, funcionando em rede e em estreita articulação com os objetivos do programa ‘Lisboa, Cidade de Todas as Idades’. Foi desenvolvida uma linha de cooperação entre a Câmara de Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Segurança Social, Administração Regional de Saúde e Vale do Tejo, PSP, juntas de freguesia e Rede Social de Lisboa.



Indispensável é ainda o papel da comunidade - desde os voluntários aos vizinhos.

Assim, através do Projeto Radar, será sinalizada a população com mais de 65 anos de idade que viva sozinha ou acompanhada por outra pessoa do mesmo escalão etário, identificando-as e registando as suas necessidades básicas para, em rede, melhor responder aos desafios do envelhecimento.

Pretende-se, sobretudo, proporcionar condições para que as pessoas nesta faixa etária possam residir mais tempo nas suas casas. Ao mesmo tempo, aposta-se na evolução de novas formas de cidadania e de participação no espaço público.



Tome nota

O Projeto Radar atua no reconhecimento de pessoas com mais de 65 anos com diferentes perfis e graus de isolamento e/ou de solidão: sem apoio regular; sem acesso à teleassistência; a necessitar de apoio para a concretização de tarefas diárias do quotidiano; sem beneficiar dos serviços de centro de dia por dificuldades de ordem diversa, como de dificuldade em deslocar-se; a manifestar vontade de ter companhia para dialogar; a apresentar níveis de sedentarismo mito altos.



Ténicos da SCML procuram quem precisa de apoio

A sinalização da população sénior que reúne condições para integrar o Projeto Radar é efetuada por equipas de rua, compostas por técnicos formados pela SCML. Após identificação e validação dos casos sinalizados, é realizada uma visita ao domicílio do participante no sentido de avaliar o eventual encaminhamento para os parceiros do Radar. Este acompanhamento é feito pelas equipas de apoio a idosos da Santa Casa e de outras entidades parceiras deste projeto. Para obter mais informação, pode contactar a Santa Casa através de correio eletrónico (lisboacidadetodasidades@scml.pt) ou pelo telefone (213 263 000, das 9h00 às 18h00).

Fatores Promotores

O Projeto Radar pretende transformar o paradigma institucional, promovendo pressupostos humanistas e sociais, refletindo e definindo novas estratégias de intervenção, fomentando uma imagem atual, atrativa, de gratidão e capaz de reconhecer a importância da população com mais de 65 anos.





Universo prioritário



Será alvo da ação do Projeto Radar a população com mais de 65 anos que viva sozinha ou acompanhada por outra pessoa da mesma idade. Para se obter uma parcela representativa deste grupo prevê-se o levantamento de 30 mil pessoas (desconhecidas das várias entidades), a partir dos 65 anos.





24% tem 65 ou mais anos



A premência deste projeto surge de alguns dados recolhidos que mostram que 24% da população tem 65 ou mais anos (cerca de 131 mil pessoas), 85 mil pessoas vivem sós ou acompanhadas por pessoas da mesma idade e 15% das habitações são ocupadas por idosos que vivem sós (cerca de 35 mil pessoas).





Objetivos gerais



Criar condições para a promoção do prolongamento da vida autónoma; criar comunidades de vizinhança solidárias e intergeracionais; sinalizar a população 65+ identificando necessidades de forma abrangente e equitativa a nível territorial; estabelecer um registo-base estimado em 30 mil pessoas.