PSP ajuda a interromper a solidão

O acompanhamento da população envelhecida, que vive isolada ou só, não é algo estranho à PSP. Há largos anos que esta força de segurança direciona parte dos seus elementos para o policiamento de proximidade, acabando por "interromper um pouco a solidão destas pessoas", explica o superintendente-chefe Jorge Maurício, que lidera o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.



"Por isso, imediatamente nos associámos ao Projeto Radar. Somos um parceiro muito relevante em questões, como por exemplo, de acompanhamento dos voluntários no terreno. Os voluntários batem à porta destes idosos para os entrevistarem e saberem quais são as suas condições e estes, que foram bem sensibilizados para o risco de abrirem a porta a estranhos, não os recebem sem verem que estão acompanhados por um polícia", refere.



Numa primeira fase da iniciativa, que decorreu em algumas freguesias da capital, "houve de 15 a 20 agentes empenhados". Na fase em curso, que termina no dia 16 de outubro, destaca-se a colaboração de "mais de 80 polícias" e a perspetiva é de que os números continuem a crescer. Além de garantirem a credibilidade do projeto nas ruas, estes agentes vão assegurar "o acompanhamento de situações em que seja necessária a intervenção da polícia", como em casos em que se verifique, por exemplo, um quadro de violência doméstica.



Na área criminal, o responsável identifica ainda as burlas como um dos maiores riscos para os idosos. Os burlões "aproveitam-se, muitas vezes, da vulnerabilidade e da ânsia que estes idosos têm de falarem com alguém", alerta.





Conselhos úteis



Em casa

Verifique se o número da sua casa é bem visível;

Examine os possíveis pontos de entrada de sua casa (portas e janelas);

Deixe as portas e as janelas sempre bem fechadas antes de sair;

Coloque um óculo/visualizador na sua porta;

Se abrir a porta a um estranho, mantenha sempre a mesma entreaberta e com a corrente de segurança colocada;

Não guarde grandes quantias de dinheiro em sua casa;

Conheça os vizinhos;

Tenha sempre à mão os números de telefone para poder comunicar com alguém, principalmente com a polícia.



Na rua

Antes de sair planeie para onde e como lá chegar;

Evite andar sozinho, principalmente depois de escurecer e em locais isolados ou desertos;

Não ostente objetos de valor e evite ter carteiras na mão ou no bolso traseiro das calças;

Tome uma atitude discreta quando for ao banco e preste atenção a indivíduos suspeitos;

Se suspeitar que alguém o está a seguir, atravesse a rua, e entre numa loja ou café e chame a PSP;

Ao chegar perto de casa tenha as chaves à mão.