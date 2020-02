PSP ajudou a desbloquear o medo de abrir a porta a estranhos

Todas as equipas da Santa Casa da Misericórdia foram acompanhadas no terreno por elementos da PSP, mais concretamente pelos elementos integrados no Modelo de Policiamento de Proximidade.

A subcomissária Aurora Dantier lembrou que esta parceria foi de importância vital para a concretização do plano.

"Já andamos na rua com o projeto de policiamento de proximidade há muito tempo e por isso conhecemos bem esta população. Uma das nossas principais missões começou logo por ser a de facilitar o acesso dos entrevistadores. E isto porque nas várias ações de sensibilização que fizemos com os idosos na nossa cidade, uma das mensagens que difundimos é a de não abrirem a porta a ninguém sem terem a certeza de que conhecem ou que intenção traz. Mas isso acabou por causar inicialmente algumas dificuldades aos entrevistadores que se dirigiam a casa das pessoas mas estas não lhes abriam a porta. Para nós até foi gratificante verificar que eles cumpriam as nossas determinações mas para os entrevistadores foi um problema!", explicou.

Em conjunto, conseguiram desbloquear a situação. E até houve situações curiosas: "pessoas que diziam que sim e recebiam o prospeto informativo mas depois continuavam sem abrir a porta. Só quando iam à rua e viam os entrevistadores com a polícia é que respondiam ao questionário e aceitavam realmente fazer parte do projeto", conta.

Por outro lado a PSP pôde aprofundar o conhecimento que tinha desta franja específica da população: "deu-nos a conhecer muitas pessoas com as quais nunca tínhamos tido qualquer contacto. Conseguimos assim chamá-las até nós, pudemos identificar as suas necessidades e dificuldades e, depois, conseguimos encaminhá-las para outras entidades e parceiros".