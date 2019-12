PSP e Santa Casa unidas no combate à solidão

Cada vez mais, a população idosa é afetada por problemas com características próprias, entre os quais se destacam a solidão, o abandono, o isolamento, as doenças incapacitantes e as limitações físicas, além de condições financeiras de carência, o que os leva a depender do apoio de terceiros. Projeto Radar, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, feito com a ajuda da Polícia de Segurança Pública, permitiu perceber que a grande maioria não usufruía, até à data, de qualquer tipo de apoio externo.

Chegar a esta conclusão só foi possível em colaboração com o Programa Apoio 65 – Idosos em Segurança, da PSP, que esteve ao lado da SCML no terreno a desenvolver o projeto Radar. Este último, visa sinalizar as situações de risco para eventual intervenção das instituições.

A ação do Programa Apoio 65 traduz-se, em termos práticos, na realização de ações de sensibilização junto de populações idosas, no reforço do policiamento a locais frequentados por idosos e na realização de visitas domiciliárias, estas últimas com o propósito de avaliar, sinalizar, acompanhar e encaminhar idosos para instituições de apoio social.

Desta forma, aquando da implementação do Projeto Radar na cidade de Lisboa, da SCML, a PSP constituiu-se desde logo como um parceiro-chave na execução do mesmo, quer pelos objetivos coincidentes entre o Programa Apoio 65 do Modelo Integrado de Policiamento de proximidade (MIPP) e o Projeto Radar, quer pelas relações de confiança preestabelecidas entre a PSP e a população idosa e os parceiros sociais que a apoiam.

Fruto do trabalho conjunto entre a PSP, a SCML, entidades parceiras e os seus voluntários, no âmbito do Projeto Radar, foram entrevistadas 18 312 pessoas em 24 freguesias da capital, permitindo à Santa Casa conhecer melhor o perfil desta delicada faixa etária e quais as suas necessidades imediatas.

No que diz respeito a números concretos, mais de 50 por cento destas entrevistas apoiadas pela PSP tiveram lugar nas Freguesias de Olivais, Alvalade, São Domingos de Benfica, Arroios e Marvila, as mais populosas da cidade. No decurso dos inquéritos, verificou-se que mais de 65 por cento dos idosos a viver sozinhos eram pessoas do sexo feminino.

No perfil etário, predominam os idosos mais velhos: 36,43 por cento das pessoas entrevistadas encontravam-se na faixa etária compreendida entre os 65 e 74 anos; 42,77 por cento encontravam-se na faixa etária compreendida entre os 75 e 84 anos. Os restantes tinham acima dos 84 anos. Foi atribuída a necessidade de intervenção nível 5 a mais de 90 por cento das pessoas entrevistadas (grau de intervenção de nível planeado), até porque não tinham, até aí, qualquer tipo de acompanhamento. Entre as principais dificuldades identificadas, destacam-se as dificuldades de higiene habitacional, necessidades de cuidados de saúde, dificuldades em realizar tarefas da vida diária e sinais de isolamento.





"Isolamento motiva muitas chamadas"

A comissária da Polícia de Segurança Pública, Maria Aurora Dantier, explicou ao CM como é que a PSP tem vindo a apoiar a concretização do projeto Radar e demonstrou a situação de fragilidade em que se encontram muitos dos nossos idosos.



No desempenho da vossa missão, na rua e em particular no apoio aos intervenientes do projeto Radar, com que situações de depararam?

Comissária Maria Aurora Dantier – Varia muito de freguesia para freguesia, pois a cidade tem 24 freguesias com situações muito diferentes, mas o que percebemos com muita frequência é que a grande maioria dos idosos estão sozinhos ou vivem apenas com outros idosos, o que os deixa numa situação de maior fragilidade e desamparo. O que sentimos ao acompanhar o projeto Radar é que a nossa presença foi fundamental para que os técnicos conseguissem chegar até alguns idosos. Muitos não abrem a porta a ninguém se não estiver acompanhado pela PSP, porque têm medo. E as pessoas que nos preocupam mais são precisamente essas, as que não costumam abrir a porta. Não são aqueles que de alguma forma já estão a ser acompanhadas por alguma entidade mas sim aquelas pessoas que estavam esquecidas, pessoas que quase ninguém sabia que existiam na nossa cidade, nem que dificuldades enfrentavam até ter sido posto em prática este projeto.



Quando encontram idosos em situação de dificuldade, o que fazem?

É feito o encaminhamento para a entidade competente (e parceira deste projeto) que pode ser o centro de saúde, o hospital mais próximo, a Santa Casa, a Segurança Social, etc. Mas muitas vezes o que acontece é que os idosos nos dizem que estão bem e que não precisam de nada, mas nestas idades as situações alteram-se muito rapidamente. Basta um problema de saúde ou uma simples queda… por isso, nestas visitas, informamos também sobre o que devem fazer caso venham a precisar de ajuda.



E aceitam facilmente a vossa ajuda?

Nem sempre. É muito complicado para as pessoas sentirem que estão a perder faculdades e autonomia. E também é muito difícil tomar a decisão de pedir ajuda. Muitos não pedem ajuda porque têm vergonha.



Os idosos requisitam muitas vezes a presença da PSP? Em que situações?

Tanto para nos darem conta de situações relacionadas com a sua segurança, como em situações em que se deparam com dificuldades de mobilidade ou, muitas vezes, simplesmente para conversar um pouco.



A PSP sente que há cada vez mais pessoas sozinhas na capital?

Sem dúvida. Temos uma franja cada vez maior de pessoas na casa dos 90 anos e mesmo centenários. Costumamos dizer até que estamos perante a 4ª idade. Muitos deles, apesar da idade, ainda tomam conta dos filhos, também já idosos ou com problemas de saúde, vítimas de acidentes etc. Outros estão sozinhos porque simplesmente têm os filhos emigrados ou a residir em concelhos onde as casas são mais baratas - é preciso ver que atualmente os mais jovens não têm dinheiro para viver em Lisboa e a vida não lhes permite visitar os idosos todos os dias. Outros ainda estão sozinhos por causa de desavenças e conflitos familiares... deixaram de ver os filhos e os netos e é com muita mágoa e saudade que nos contam os problemas que tiveram. Felizmente também há aqueles que têm uma boa rede de apoio familiar, que são muito ativos e que inclusivamente participam em muitas das atividades que as entidades lhes propõem.



Nota que, embora sejam utilizados outros pretextos, a solidão é muitas vezes a principal responsável pelas chamadas para a PSP e pelos pedidos de ajuda?

Sim. Há idosos que nos ligam e que percebemos que é apenas porque querem ter alguém para conversar. E há outros que nos ligam mesmo periodicamente e sabemos que é a solidão que motiva essas chamadas de atenção. Outros chamam-nos porque estão com um problema de locomoção e precisam de ir a qualquer lado e depois recebem-nos com bolinhos. Há uns tempos tínhamos uma senhora que ligava todos os dias de manhã e antes de se ir editar, para nos dar conta de que estava tudo bem. Aos fins de semana é que saía de casa e trazia flores para enfeitar a jarra da esquadra. Chegou a almoçar connosco. Era como se fôssemos a sua família.

Projeto Radar