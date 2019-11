Resposta imediata em caso de emergência

Qual o objetivo da Linha de Teleassistência?

É um serviço telefónico complementar de proximidade da SCML, que visa promover a segurança e a autonomia das pessoas em situação de isolamento, dependência e/ou incapacidade, contribuindo para a diminuição da solidão e para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar. Constitui-se como uma resposta imediata em situações de emergência. Genericamente, importa referir que cerca de 30% das pessoas com mais de 65 anos têm uma queda grave por ano, sendo que metade delas necessita de ajuda para se levantar. Se forem assistidas em menos de uma hora, 90% ficam bem; se passarem mais de nove horas até que lhes seja prestada assistência, esta percentagem cai para 10%.

Quando surgiu?

Em 2009, inicialmente implementado na resposta de Apoio Domiciliário. A premissa inicial era combater a solidão e o isolamento de muitos idosos sem retaguarda familiar, que se encontravam completamente sozinhos e que em muitas situações a única pessoa que os visitava era a pessoa que ia prestar o apoio. Foi também um importante apoio para que de uma forma célere se pudessem acionar os meios de emergência necessários, PSP, INEM, bombeiros, Proteção Civil. O facto de este serviço permitir através de um fio ou de uma pulseira pedir ajuda foi o garante de segurança dos muitos idosos que apoiamos. Consequentemente, este serviço alargou-se aos utentes de Centro de Dia. Em 2019, a teleassistência da SCML presta apoio a 601 beneficiários.

Quem são as pessoas que beneficiam deste serviço?

Os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), os

utentes do Centro de Dia (CD) e ainda as pessoas enquadradas pelo Gabinete de Voluntariado da SCML.

Quantas pessoas são contactas diariamente pela linha?

Em média, e até ao final do mês de outubro de 2019, foram rececionadas cerca de 40 chamadas por dia.

São os idosos que vos contactam ou o contrário?

Ambas as situações. Em situação de necessidade ou emergência são os idosos que contactam o serviço, não obstante também tem sido prática o serviço contactar proativamente os beneficiários, quer em dias de aniversário, quer para assegurar alguma questão mais pontual, como a toma da medicação, por exemplo. Nos telefonemas com os utentes, podemos observar que apesar dos operadores e utentes não se conhecerem pessoalmente existe uma relação de confiança. Normalmente é muito fácil um utente habituar-se a conhecer a voz do operador que lhe liga para casa. Os operadores são muitas vezes conhecedores das pequenas rotinas que estes idosos têm, como gostam de ser tratados, os diminutivos pelos quais gostam de ser tratados, etc.

Que perguntas, dúvidas e inquietações os idosos mais vos colocam?

De acordo com um levantamento recente, cerca de 35% dos utentes desejam falar com alguém, seguidos de 31% que acionam por razões de emergência médica. As restantes situações prendem-se com questões relacionadas com o funcionamento do serviço de teleassistência e do serviço de apoio domiciliário.

Existe a possibilidade de os utentes serem reencaminhados para outros serviços?

Sim, o operador após receber a chamada e avaliar a necessidade de intervenção aciona os meios de emergência necessários (PSP, INEM, outros) e estabelece no imediato o contacto com o gestor de caso do utente e aciona igualmente a rede de suporte familiar e/ou social (quando existe) de forma a dar conhecimento da ocorrência, iniciando-se um plano de intervenção adequado a cada situação e em função do grau de exigência da mesma. O cuidador informal constitui-se ainda como contacto privilegiado e de referência no processo do beneficiário do Serviço de Teleassistência. O cuidador informal será contactado sempre que se justifique, exceto em situações em que seja necessário a ativação dos serviços de emergência, onde, no entanto, é contactado posteriormente. Com a premissa de Cuidar de Quem Cuida, atualmente a SCML, através do Centro de Educação, Formação e Certificação (CEFC), tem vindo a apostar na formação dos cuidadores informais e no Apoio ao Cuidador, produzindo melhorias na qualidade do cuidar, contribuindo para a qualidade de vida da pessoa cuidada e do cuidador.



Qual o horário e dias de funcionamento desta linha?

O horário de funcionamento deste serviço é de 24 horas, 365 dias por ano.





Tome nota