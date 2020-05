Santa Casa promoveu 3500 testes em lares

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e a Faculdade de Ciências Médicas da Nova Medical School, da Universidade Nova de Lisboa, assinaram um protocolo com o objetivo de estabelecer uma parceria técnica, logística e financeira, através da realização de testes de despistagem da doença Covid-19 a amostras provenientes dos utentes e trabalhadores das Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI´s) e lares residenciais na cidade de Lisboa sob coordenação da instituição.

A parceria com a Nova Medical School já está até a dar frutos no combate à Covid-19 desde o início de Abril, através da atuação das Equipas de Intervenção Preventiva da SCML, coordenadas por Maria da Luz Cabral: "Já foram feitas despistagens a cerca de 3500 funcionários de 122 instituições da capital".

As razões não podiam ser mais claras. "Prevenir e testar os funcionários é a forma mais evidente e capaz de proteger, promover saúde e percorrer o caminho que se avizinha nos próximos meses e que não sabemos ainda muito bem como será", justificou a coordenadora.

A Nova Medical School disponibilizou os seus recursos laboratoriais e as análises iniciaram- -se a 6 de Abril.

"Esta parceria surgiu ainda numa altura inicial da pandemia, quando ainda existiam problemas a nível dos materiais, zaragatoas e reagentes, e também poucos laboratórios com capacidade para dar resposta à crescente necessidade de testagem", lembrou a responsável.

Com este protocolo, porém, conseguiu-se obter respostas em 48 horas. "E estamos a trabalhar para que o processo possa ser ainda mais rápido", acrescentou Maria da Luz Cabral.

A urgência é parte implicada no sucesso do projeto, pois quanto mais depressa se diagnosticar, mais depressa se pode promover os devidos cuidados de saúde ao doente e o necessário isolamento em relação à comunidade sénior.

A Santa Casa está a levá-lo a cabo conjuntamente com os seus habituais parceiros na área da saúde: a Administração Regional da Saúde, a Câmara Municipal de Lisboa, a Segurança Social e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Os testes a estes 3500 funcionários das ERPI’s e lares da cidade de Lisboa foram efetuados pelas Equipas de Intervenção Preventiva da SCML, que ao longo das últimas semanas têm vindo a visitar estas unidades.

As equipas são geralmente constituídas por dois elementos, sendo sempre um deles enfermeiro e outro elemento mais ligado à área da prevenção e proteção civil.

"Além dos testes, as equipas têm como missão a verificação dos planos de contingência e das zonas de prevenção. Os técnicos vão munidos com uma ‘checklist’ disponibilizada num tablet para que rapidamente percebam o ponto de situação.

Levam orientações muito precisas, pelo que estas visitas resultaram também em várias adaptações da estratégia de prevenção e proteção das pessoas que vivem nestas estruturas ou que ali trabalham", relatou Maria da Luz Cabral.

Para o final, fica a melhor notícia. Aquela que melhor protege os nossos idosos: 3500 testes realizados, o que demostra o impacto das equipas de prevenção, promoção e proteção.

Não é altura para baixar a vigilância

Na cidade de Lisboa, o trabalho desenvolvido pelas instituições da rede social e lucrativa, deve ser uma prática diária, acredita Maria da Luz Cabral, responsável da SCML.

"Acredito que este sucesso deve-se ao esforço na atuação preventiva. Sabemos que esta é uma população que está confinada há muito tempo e, por isso, os contágios só podiam chegar através dos funcionários. Apesar da gradual abertura que estamos a viver, as Equipas de Intervenção Preventiva da Santa Casa da Misericórdia têm a perfeita noção de que este tem de ser um esforço continuado", defende a responsável, precisamente num momento em que os lares se preparam para abrir novamente as portas a visitas.

Voluntários na Nova Medical School vão continuar a ajudar

O investigador Paulo Pereira, coordenador do Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, lembra os primeiros momentos da pandemia e a forma como a comunidade científica se mobilizou em torno do problema.

"Estávamos em casa a pensar em formas de ajudar. Percebemos que podíamos colocar os nossos recursos à disposição, sobretudo porque havia ainda muita dificuldade nas análises. Desde logo surgiram muitos voluntários", explicou o diretor do CEDOC.

Voluntários que hoje são mais de 70 a fazer despistagens à Covid-19 de forma cada vez mais rápida e eficaz, para ajudar a manter em segurança as residências seniores da capital.

Tome nota

O protocolo de cooperação entre as duas instituições foi assinado por Edmundo Martinho, provedor da SCML, e por Jaime da Cunha Branco, diretor da Nova Medical School da Faculdade de Ciências Médicas, na presença da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.



O protocolo estabeleceu os termos da cooperação entre as duas entidades no que se refere ao apoio às populações mais vulneráveis e expostas no contexto da atual pandemia.