Santa Casa reforça cuidados de saúde

Entre os dias 16 de março e 19 de abril de 2020, foram realizadas nas suas Unidades de Cuidados de Saúde Primários 295 consultas em ambulatório, 349 no domicílio e 2833 consultas não presenciais, num total de 3477 consultas. No que diz respeito a consultas de enfermagem, foram realizadas 5790 consultas: 782 nas unidades, 3339 em apoio domiciliário e 1669 não presenciais. Um apoio extremamente importante "numa altura em que a população estava particularmente preocupada com a demorada de resposta de outros serviços", frisou Tânia Tercitano Matos, Diretora da Direção de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

Quando se iniciou a crise sanitária, a SCML "procedeu à avaliação do impacto deste cenário nas suas diversas unidades de saúde (hospitalares, cuidados continuados e cuidados saúde primários e especializados) e também nas responsabilidades acrescidas que exerce junto da comunidade, ajustando as medidas em linha com a evolução da pandemia e com as orientações emanadas pelas entidades oficiais, bem como do grau e capacidade de resposta exigidas", explicou Tânia Tercitano Matos.

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, as consultas marcadas foram adiadas, mas manteve-se o apoio ao nível dos cuidados de saúde primários em situações inadiáveis ou urgentes através de consultas médicas, de enfermagem e salas de tratamento. Mas sempre que possível, as consultas aconteceram sem a presença do utente.

"Além disso, como funcionamos com um grande nível de proximidade, os nossos médicos assistentes avaliaram criteriosamente todas as situações de doença crónica, disponibilizando guias de tratamento e códigos de receita via e-mail ou telefone, sempre que possível", afirmou Tânia Tercitano Matos. Todavia há exceções, como "as consultas de vigilância da grávida e de saúde infantil, quando coincidirem com o calendário vacinal, ou em situações de necessidade de vigilância ativa", disse a mesma fonte, explicando, no entanto que estas acontecem "com medidas redobradas de prevenção no acesso aos espaços e encurtamento de circuitos, no que se refere à circulação dentro da Unidade de Saúde".

O cumprimento do calendário do Plano Nacional de Vacinação mereceu uma atenção especial por parte da SCML: "As pessoas têm sido contactadas via telefone para virem presencialmente às unidades realizar a vacinação. Usam corredores especiais e são seguidas todas as medidas de segurança, seja qual for a idade do utente". Durante este período, houve igualmente um reforço da capacidade de resposta no domínio dos cuidados de saúde (médicos e de enfermagem) integrados no serviço de apoio domiciliário.

Outros serviços a funcionar

Há vários outros serviços e unidades de saúde específicas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que também continuam em funcionamento em situações especiais:

Medicina dentária

Considerando o despacho n.º 3301-A/2020, que determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de estomatologia e de odontologia, com exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis, o Serviço Odontopediátrico de Lisboa (SOL) e a Unidade José Domingos Barreiro mantêm a triagem e orientação cínica das situações urgentes.

Psicologia

O trabalho biopsicossocial realizado na W+ (consultas de psicologia e atendimento social) depende de uma avaliação do nível de risco para cada utente, privilegiando-se o acompanhamento por videoconferência.

Beneficiários

Mantem-se a atribuição do benefícios de saúde, designadamente de material de incontinência e a comparticipação dos medicamentos crónicos, como habitualmente.

Unidades

As Unidades de Saúde da SCML mantém-se abertas na sua maioria para a realização de consultas urgentes e inadiáveis, dispondo de equipas médica e de enfermagem em número adequado.