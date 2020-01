Santa Casa volta a premiar trabalho com idosos

A iniciativa distingue anualmente profissionais, investigadores ou estudantes, de qualquer nacionalidade, que em Portugal tenham contribuído, pelo seu esforço, trabalho ou estudos, nos três âmbitos definidos pelo fundador do prémio, Enrique Mantero Belard: Cuidado e Carinho Dispensados aos Idosos Desprotegidos; Progresso da Medicina na sua Aplicação às Pessoas Idosas; Progresso no Tratamento das Doenças do Coração. O valor de cada prémio é de 12 500 €.

Os Prémios Nunes Correa Verdades de Faria têm já uma tradição de reconhecido prestígio pelo rigor e isenção do júri na apreciação das candidaturas e pelo mérito e credibilidade das personalidades e entidades galardoadas.

A cerimónia de entrega dos prémios decorre anualmente na Residência Faria Mantero, no Restelo.

Na edição do ano passado, os premiados foram Mariade Lourdes Pereira Miguel, integrada na Direção do Centro Social Paroquial de S. Nicolau, que recebeu o prémio na área A: Cuidado e Carinho Dispensados aos Idosos Desprotegidos. A distinção foi atribuída pela implementação do projeto ‘Mais Proximidade, Melhor Vida’, que visa combater a solidão e o isolamento dos mais idosos.

Na área B, Progresso da Medicina na sua Aplicação às Pessoas Idosas, a premiada foi Lia Guerreiro Marques, médica com competência em Geriatria reconhecida pelo esforço para melhorar a qualidade de vida e autonomia dos idosos.

Também o médico Pedro Marques da Silva, especialista em Farmacologia Clínica, Farmacoepidemiologia e Hipertensão Clínica com competência em Geriatria, foi distinguido no âmbito da área C (Progresso no Tratamento das Doenças do Coração), pela sua luta em prol de diminuir a incidência da doença cardiovascular em Portugal.

O júri decidiu, ainda, atribuir cinco menções honrosas: na área A – Cuidado e Carinho Dispensados aos Idosos Desprotegidos – o júri distinguiu o trabalho de Domingos Marques Alves Rosa (presidente da Fundação AFID Diferença) e o de Mafalda Mello e Castro pelo trabalho desenvolvido no Centro Social e Paroquial de São Francisco de Paula. Já na área B - Processo da Medicina na sua Aplicação às Pessoas Idosas – o júri reconheceu o trabalho realizado por Inês Maria Sequeira Rodolfo pelo trabalho pioneiro que visa melhorar a relação entre paciente e o médico. Por outro lado, na área C - Progresso no Tratamento das Doenças do Coração - o júri reconheceu o trabalho realizado por Eugénia Carvalho, do Grupo de Diabetes, Obesidade e Complicações do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Pedro Nuno Martins Pires Coelho, com a especialidade de Cirurgia Cardiotorácica pela Ordem dos Médicos e doutoramento em 2019, pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, foi outro dos reconhecidos.

Cerimónia em residência no réstelo deixada em benemerência

Criados em 1987, os Prémios Nunes Correa Verdades de Faria cumprem a vontade expressa em testamento por Enrique Mantero Belard, reconhecido como um dos últimos grandes beneméritos portugueses.

Nascido em 1903, tinha uma vincada personalidade e um especial talento para o comércio e as finanças, o que lhe permitiu granjear riqueza e poder. Foi casado com D. Gertrudes Eduarda Verdades de Faria, senhora de temperamento afetuoso, generoso e sensível, particularmente atenta aos artistas, idosos e desprotegidos. Quando faleceu, a 26 de maio de 1974, deixou à Santa Casa parte significativa dos seus bens, com a obrigação, nomeadamente, de atribuir anualmente três prémios monetários.

A vontade de fazer o bem ao próximo

Mantero Belard nasceu em Lisboa em 1903. Desde cedo que se ocupou dos negócios da empresa de família, a Sociedade Francisco Mantero, firma dedicada à comercialização de produtos produzidos em São Tomé e Príncipe, entre os quais o cacau ocupa lugar de destaque. Herda um património representativo de uma vasta fortuna, conquistada a pulso nos séculos XIX e XX, nas roças de São Tomé e Príncipe, pelas duas gerações precedentes. Herda também um traço familiar comum a vários parentes: a vontade de fazer o bem ao próximo.

Do casamento com Gertrudes Eduarda Verdades de Faria não deixou descendência, "apenas" uma dádiva pública ímpar, fruto de um casal que combinava, com sapiência, a fortuna, a cultura, o método, a generosidade, o apreço pelas artes e o extraordinário altruísmo. Estes foram os ingredientes que deram origem a uma obra humanitária singular, a nível nacional.

Desta generosidade destacam-se sobretudo a Residência Faria Mantero e os Prémios Nunes Correa Verdades de Faria, que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa hoje tutela.

O primeiro é hoje morada de um equipamento residencial da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, destinado a acolher "pessoas idosas, cultas, de mérito e necessitadas". Com esta iniciativa e vontade, firmadas pelo punho de Enrique Mantero Belard, consegue dar corpo a uma resposta pioneira, não só no seu universo da Santa Casa, como também à escala nacional. Assiste-se, desta forma, à inauguração de uma nova modalidade de assistência no País.

Da genealogia altruísta não pode ser ainda esquecido outro "descendente": a Casa-Museu Verdades de Faria, legado deixado à Câmara Municipal de Cascais. Outrora residência do casal, alberga, atualmente, o Museu da Música Portuguesa, de portas abertas à fruição dos visitantes.

O seu legado tornou-o num dos maiores beneméritos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Do imenso remanescente da sua herança, foram também destinatários da sua vasta fortuna a Cruz Vermelha Portuguesa e o Estado Português.

Em 1974, Enrique Mantero Belard foi vítima de um enfarte do miocárdio, acabando por falecer na mesma cidade onde nasceu. Pelas mãos dos seus legatários, a sua obra e generosidade perpetuam-se.

Um exemplo na arquitetura e na vontade de ‘fazer o bem’

É na Residência Faria Mantero, no coração do Restelo, que este ano voltará a decorrer a entrega dos prémios Nunes Correa Verdades de Faria aos vencedores.

Esta propriedade foi doada em 1975 pelo empresário Enrique Mantero Belard e pela sua mulher, Gertrudes Verdades de Faria, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para acolher intelectuais e artistas idosos e desvalidos.

Mas esta casa não é apenas um exemplo de generosidade. Projetada pelo arquiteto Vasco Regaleira no final da década de 30 do século passado, a residência é um exemplar do revivalismo que caracterizou a arquitetura portuguesa dos anos 40.

Atualmente, é um equipamento residencial inovador da SCML destinado a acolher "não só as pessoas idosas de mérito cultural e intelectual, mas também as mais necessitadas".