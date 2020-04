SCML está a dar apoio psicológico online

A Casa do Impacto, um projeto de empreendedorismo social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, associou-se ao ‘tech4COVID19’, movimento criado por um grupo de fundadores da comunidade tecnológica portuguesa que pretende criar soluções para ultrapassar o desafio da Covid-19 e daqui surgiu o acalma.online. Trata-se de um site em que é possível marcar consultas gratuitas de psicologia não presenciais e, para tal, basta aceder à internet e digitar: acalma.online no seu motor de busca ( https://acalma.online/ ).

Sendo Portugal um dos países europeus com maior prevalência de problemas de saúde mental na população e com o risco aumentado em resultado do seu agravamento durante a pandemia provocada pela Covid-19, a SCML decidiu desenvolver uma resposta nacional de apoio psicológico.





O acalma.online trata-se assim de um projeto nacional de apoio psicológico via internet que em situação de crise que visa dar resposta a uma das consequências da pandemia da Covid-19: o impacto do isolamento na saúde mental.



O objetivo desta intervenção no terreno passa pelo apoio imediato na redução de sintomas associados à situação de crise criada pela Covid-19 e a promoção e desenvolvimento de competências psicológicas para lidar com os desafios decorrentes da atual pandemia. As sessões, gratuitas, terão a duração de 30 a 45 minutos, através de uma plataforma de consultas online consolidada, já com mais de 30 psicólogos voluntários inscritos e formados, especificamente para esta iniciativa.



A urgência de criar uma resposta com este enquadramento foi motivada pelo aumento do número de casos de doentes diagnosticados com a Covid-19 no País e pelas estratégias implementadas para gerir a sua propagação, que levam a considerar como muito provável um aumento de pessoas com dificuldades psicológicas causadas por esta pandemia, com impacto a curto, médio e longo prazo na saúde mental.