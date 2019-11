Uma equipa de cientistas e engenheiros para reparar o cérebro

O investigador Fábio Teixeira lidera a equipa multidisciplinar constituída por neurocientistas, engenheiros, especialistas em medicina regenerativa e neuroimagem, com idades entre os 32 e os 41 anos, que recebeu o prémio Mantero Belard.

A ‘culpa’ foi do projeto ‘SinCronizar: Combinação de Ultrasom Focalizado com Secretoma de Células Estaminais e Farmacoterapias’, que estabelece uma via multimodal para a reparação da doença de Parkinson. "Receber este prémio é uma honra e um privilégio, tendo em conta o prestígio que o Prémio Mantero Belard representa, sendo para nós o reconhecimento do trabalho de investigação que temos vindo a desenvolver ao longo de todos estes anos", afirmou o investigador da Universidade do Minho.

O laboratório de investigação que dirige tem-se dedicado há já alguns anos ao estudo e desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas com vista à reparação e regeneração do sistema nervoso central. "Sendo a doença de Parkinson uma doença neurodegenerativa, onde temos uma população neuronal afetada, é por isso fascinante tentar compreender um pouco a patofisiologia da doença, e com isso tentar desenvolver estratégias que possam potenciar a sua reparação", confessa.

Por isso, os prémios são tão importantes. "A Academia não se pode isolar da realidade envolvente. Penso sim, que deve ser um motor, um impulsionador de incentivos cada vez mais direcionados, e que envolvam não só a sociedade e instituições/associações, mas também a própria indústria, e penso que todos ficarão a ganhar", afirma o cientista. No futuro, gostava de assistir à aplicação prática da investigação: "Porque significaria que os objetivos a que nos propusemos foram alcançados".

"Neurónio é o mais complexo"

Mónica Sousa, a cientista que lidera a equipa que recebeu o Prémio Melo e Castro, confessou ao CM que vencer este prémio foi "muito gratificante".

Neste projeto específico, uma equipa multidisciplinar tentou perceber como é que um mamífero muito peculiar, o ratinho africano, é capaz de fazer aquilo que nenhum outro faz: regenerar e recuperar função após lesão completa da medula espinal.

"O meu grupo estuda há já alguns anos o crescimento neuronal e a regeneração do sistema nervoso no adulto. O neurónio é capaz de ser das células mais complexas do nosso organismo. É sem duvida fascinante saber como funciona, quer em condições normais, quer após doença ou lesão", explicou a cientista, confessando que o prémio lhe traz alívio: "significa que o meu grupo vai poder continuar a investigar isto mais alguns anos".