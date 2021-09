Garrafeira Casa Ermelinda Freitas 2021

Terras do Pó Reserva Branco

Castas: Antão Vaz, Verdelho, Fernão Pires e Sauvignon Blanc

Vinho de cor amarela intensa com laivos esverdeados. No seu aroma sentem-se notas delicadas de fruta tropical e citrina, combinadas com as da madeira de estágio. É um vinho cheio na boca, com final elegante e refrescante. É boa companhia para assados e guisados de peixe, pratos de carnes brancas e queijos.