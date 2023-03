Até 25 de abril viva a Feira de Março 2023

Antecipando um dia ao calendário habitual, a Feira de Março 2023 abre portas dia 24 de março. Trata-se da maior mostra económica da região Centro e um dos maiores parques de diversão do país. Mais de duas centenas de empresas e 24 associações do município de Aveiro estão envolvidas na Feira de Março 2023, que decorre até ao dia 25 de abril no Parque de Exposições de Aveiro.

O recinto da Feira de Março conta com 48.000 m2, dos quais, 38.000 m2 são ao ar livre e 10.000 m2 em espaço interior. Cerca de 220 empresas de todos os setores vão marcar presença e contam-se com perto de 100 espetáculos culturais (folclore, música portuguesa, dança, entre outros).

Destaque para os 50 divertimentos que vão trazer a Aveiro muita festa.

A edição deste ano é uma feira de todos e para todos. Terá carrosséis como rodas-gigantes ou montanhas-russas, cheios de adrenalina e que desafiam a gravidade, mas também poderá encontrar divertimentos mais tranquilos e próprios para os mais novos.

Para os amantes da velocidade não faltarão também oportunidades para porem à prova o seu "sangue-frio" em máquinas de todo o tipo e para todos os gostos. Mais do que um momento de diversão, trata-se de uma importante promoção turística utilizando as novas formas de comunicar e experienciar a cidade.





Domingos sem bilhete

A entrada gratuita aos domingos revelou-se um dos sucessos das últimas edições. Assim, a medida vai repetir-se este ano, transformando este dia num verdadeiro encontro de famílias e amigos.

A entrada é paga nos dias dos concertos, sendo três euros o valor do bilhete, com exceção de amanhã, cuja entrada é gratuita e do dia 14 de abril, dia da atuação da artista internacional Luísa Sonza, cujo valor será de seis euros. As crianças até aos 10 anos, inclusive, não pagam bilhete.

A edição de 2023 aposta numa divulgação massiva, através do site oficial da Feira de Março, bem como da página de Facebook e da página no Instagram, na qual será possível acompanhar todas as notícias do evento e onde estarão representados todos os parceiros, expositores e programa geral desta edição.

Grandes concertos dão festa e vida

24 de março

22 horas

Loolike

Entrada gratuita

31 de março

22 horas

C4 Pedro

3 euros

7 de abril

Quim Roscas & Zeca Estacionâncio

22 horas

3 euros

8 de abril

Emanuel

22 horas

3 euros

10 de abril

"Sons do Minho"

16 horas

3 euros

14 de abril

Luísa Sonza

22 horas

6 euros

15 de abril

Tributus

22 horas

3 euros

21 de abril

T-Rex

22 horas

3 euros

22 de abril

Chico da Tina

22 horas

3 euros