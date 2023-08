Festival da Sopa da Pedra atrai milhares a Almeirim

De 30 de agosto a 3 de setembro, dezenas de milhares de pessoas rumam a Almeirim, no Ribatejo, para sentir o aroma e provar a textura única do prato mais famoso da região desde os anos 60 do século passado. O Festival da Sopa da Pedra em Almeirim, que abre hoje ao público a partir das 19h00, é um sucesso e já vai na 9ª edição, sendo uma organização conjunta da Confraria Gastronómica de Almeirim e do município. Decorre no Parque da Tílias, junto à arena de Almeirim. Em declarações ao Correio da Manhã, o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, lembra que este evento é da maior importância para o turismo e economia locais."Passam garantidamente por aqui várias dezenas de milhar de pessoas. A zona de maior concentração de restaurantes no concelho é junto ao festival e posso dizer que esta é a melhor época do ano para eles. Tudo isto dá uma ideia da importância deste evento que tem vindo a crescer de ano para ano".

Para o grão-confrade da Confraria Gastronómica de Almeirim, Luís Manso, que se dedica a promover os pratos de excelência da região, "o que torna a sopa mesmo única é o sorriso de miúdos e graúdos no final da refeição, a recordar a lenda do frade bem-disposto que mendigava os ingredientes da sopa". É um prato que "tem origem na cozinha popular, sendo recorrente na mesa dos agricultores desta região e é parte categórica da cultura popular de Almeirim". E para nos deixar água na boca, descreve- a assim: "Devido à presença do feijão, da batata, das carnes de porco e dos enchidos, a sopa da Pedra de Almeirim apresenta-se como uma sopa de textura densa e aveludada e de sabor único".

A certificação europeia como Especialidade Tradicional Garantida (ETG), há um ano, só veio reforçar o selo de qualidade deste prato, como sublinhou o autarca Pedro Ribeiro. "É um marco histórico num caminho que definimos para os produtos locais. Criámos as condições para certificar três produtos : a Sopa da Pedra, o Melão e as Caralhotas. A Sopa da Pedra foi a primeira a receber o "selo " de Bruxelas e a 2ª de Portugal a ser reconhecida como ETG. Foi um dia muito feliz, depois de muitos anos de trabalho".

Com a certificação, há confiança em que a tradição e a arte de bem confecionar a sopa da pedra se manterão no futuro. "Um dos objetivos da certificação também era esse. Garantir que o sucesso empresarial e comercial da Sopa da Pedra não degenerava em ganância pelo lucro e substituía o que era genuíno por algo que desse mais. Assim com a ETG há regras dos produtos a usar, do tipo de feijão, de enchido, das carnes. Do tamanho da batata. Da forma de corte dos enchidos etc. tudo isto garante que no futuro não há alterações ou então a certificação cai. Estou confiante no futuro deste prato, da nossa gastronomia e com isso do nosso turismo", afirma o presidente da Câmara.

O grão-confrade Luís Manso partilha dessa confiança: "Esta certificação protege a receita e o seu modo de confeção tradicional de alterações ao longo do tempo. Deste modo, é esperado que, no futuro, se possa degustar a Sopa da Pedra de Almeirim com a mesma qualidade de hoje". A Confraria Gastronómica de Almeirim tem 56 confrades, estando 31 no ativo. São eles que zelam pela "preservação do património etnográfico, histórico e tradicional do concelho de Almeirim".



COMES E BEBES NO FESTIVAL

No Festival da Sopa da Pedra de Almeirim, o cartaz musical promete muita animação, havendo também espaço para o artesanato, quermesse gastronómica e divulgação da gastronomia da região. No cartaz musical destaque para o Tributo aos Xutos (dia 30); Miguel Azevedo (dia 31); Carolina Deslandes (dia 1); Smells Like 90´s (dia 2); e Banda Entre Amigos (dia 3). No espaço "show cooking", as Confrarias Portuguesas da Sopa Caramela, da Chanfana, da Pateira de Fermentelos, Nabos e Companhia, vão trazer aromas e sabores tradicionais portugueses. Nesta edição, a organização convidou o município de Ponta Delgada que, em colaboração com a Confraria dos Gastrónomos dos Açores, irão mostrar a cultura, saberes e sabores açorianos. Tudo acontece no Parque da Tílias, junto à arena de Almeirim, todos os dias a partir das 19h00 até dia 3 de setembro.