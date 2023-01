FleetData: informação especializada para automóveis e motas

A procura de automóveis e motas para comprar pode ser um desafio, atendendo ao caminho que se tem de percorrer para concluir o negócio. Quem deseja simplificar este processo pode recorrer à FleetData, que se dedica ao negócio de market intelligence para todos os parceiros que necessitem de informação especializada acerca de viaturas. Os clientes da FleetData são as próprias marcas, concessionários e grupos, financeiras, gestoras de frota, rent-a-car, comerciantes de usados, software houses dedicadas ao setor e media especializada.

Criada em 2004, o que diferencia a FleetData é que, apesar de ser nacional, fornece diretamente informação quer para o mercado português, quer espanhol, estando "muito focada e ajustada a estas duas realidades bastante distintas, nomeadamente dos países de muito maior dimensão territorial, populacional, económica e fiscal", informa Luís Ribeirinho, sales manager da FleetData.

As vantagens dos serviços oferecidos pela FleetData

Também distingue a FleetData o facto de fornecer informação importante para todo o ciclo de vida, desde a compra até à revenda da viatura, passando pelos custos de utilização – manutenção, pneus, impostos e fiscalidade para as empresas.

Ou seja, a FleetData consegue "disponibilizar informação de diversas formas, acerca de valores de viaturas e equipamentos, bem como sobre as suas características técnicas", explica Luís Ribeirinho. E prossegue: "O mesmo se aplica acerca dos valores futuros previsionais dessas viaturas em função de um determinado prazo e quilometragem de utilização, bem como os custos associados a essa mesma utilização tal como o impacto fiscal para as empresas, porque os custos para estas têm de ser ajustados quando comparado com os custos da utilização particular."

Além dos valores estimados no futuro, o responsável conta ainda que a "sua" empresa pode também "avaliar uma viatura usada no presente momento (spot) de uma forma bastante profissional, independente e realista e tendo em atenção a conjuntura de qualquer momento, quer no mercado profissional, quer no mercado de cliente final (retalho)".

Uma novidade no universo de viaturas usadas

Muito do êxito da FleetData assenta no facto de os dados dos automóveis ligeiros de passageiros e comerciais estarem armazenados nas suas bases de dados, permitindo aos profissionais do setor realizar consultas rápidas sobre esses mesmos veículos. Uma ferramenta que abrange todas as viaturas e com diferentes idades.

"Efetivamente, uma das nossas novidades foi que mudámos o universo de viaturas usadas que podemos avaliar e que era apenas de viaturas até 15 anos. Hoje, e independentemente da sua idade, avaliamos qualquer viatura do parque circulante de automóveis ligeiros", assegura Luís Ribeirinho, acrescentando: "Foi também feito um esforço para englobar as viaturas importadas nesse universo e a sua devida classificação e valorização, pois em muitos casos são bastante distintas das viaturas comercializadas em Portugal."





Bases de dados também para motas

Outra novidade da empresa é que, neste momento, também já possui bases de dados de motas, motorizadas, motociclos de 2, 3 e 4 rodas, com preços e características técnicas de viaturas comercializadas no mercado português, atual e do passado.

"Decidimos passar a englobar no nosso portefólio de produtos e soluções, os veículos motociclos e motos de 2, 3 e 4 rodas", avança. "Aplicando as nossas metodologias e conhecimento passámos a disponibilizar a mesma informação que temos para automóveis ligeiros a este tipo de veículos. Ou seja, os preços e as características técnicas e os valores em usado nos mercados profissional e de retalho na atualidade (spot) ou valores no futuro (forecast)."

Esta decisão – explica o sales manager – prendeu-se com a procura crescente da parte dos potenciais e atuais parceiros da FleetData de informação nesta área, a qual "tem vindo a ganhar cada vez maior relevo no panorama da mobilidade com taxas de crescimento anuais significativas, e em contraciclo com o que ocorre com os automóveis".

Saiba tudo sobre a FleetData aqui. A empresa está igualmente presente no Facebook e no LinkedIn.