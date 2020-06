Uma história de superação

A comemorar os 29 anos de existência, a EPAR – Escola Profissional Almirante Reis, desde 2017 integrada no Grupo Ensinus, mantém o seu lugar de destaque no panorama do ensino profissional superando-se a cada ano letivo para ser capaz de oferecer aos jovens percursos profissionais inovadores e desafiantes, quer optem pela inserção profissional ou pelo prosseguimento de estudos. O segredo reside em ir ao encontro das expectativas dos jovens e das tendências do mercado de trabalho, suportadas pelo parecer do Conselho Consultivo da Escola, que integra um vasto conjunto de stakeholders, entre eles os pais e os alunos, que com a EPAR definem e partilham a visão estratégica da escola.

Oferta formativa 2020-2021 – percursos inovadores

A EPAR vai manter no próximo ano letivo o seu primeiro percurso, o curso de Gestão, sendo o único com a variante de Recursos Humanos e especial enfoque na gestão do capital humano, parte essencial de qualquer organização. No acompanhamento das grandes tendências do mercado, mantém também o curso de Turismo, que tem sido uma escolha recorrente por parte dos jovens, não só pela atratividade da área, mas também pela elevada taxa de empregabilidade. Manter-se-á de igual forma o curso de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, que foi um verdadeiro sucesso pela abrangência que proporciona aos jovens, dotando-os das competências para operar em todas as áreas deste percurso.

Este ano letivo é reativado o curso de Apoio Psicossocial e disponibilizado um novo curso, o curso de Cabeleireiro, o único com certificação nível 4 e equivalência ao 12º ano de escolaridade! Esta nova aposta, a ser desenvolvida em parceria com a APBCIB – Associação Portuguesa de Barbeiros, Cabeleireiros e Institutos de Beleza, a mais representativa do setor em Portugal, resulta de um sonho antigo desta associação e da visão empreendedora do Grupo Ensinus, em fazer o que nunca foi feito e em estar um passo à frente na inovação educativa! A EPAR tenta transmitir esta visão empreendedora aos seus alunos e alunas e dotá-los, em todos estes percursos, das ferramentas conducentes à abertura dos seus próprios negócios ou à criação dos seus próprios produtos.

Porque somos a escola certa?

No panorama educativo contemporâneo, a escola ideal reinventa-se, adapta-se e diversifica metodologias para atender às especificidades dos seus alunos, cumprindo uma das mais importantes e desafiantes missões: a de ensinar! A EPAR é a escola certa porque faz a diferença e essa diferença reside na excelência do projeto educativo que aposta na formação integral dos jovens. A escola do futuro não transmite apenas conhecimento, trabalha para além da dimensão escolar, a dimensão pessoal e a dimensão profissional. É isso que faz a EPAR quando retira os seus jovens da sua zona de conforto e lhes proporciona oportunidades de estágio profissional, sem qualquer tipo de custo, numa cidade europeia através do programa Eramus+! É isso que faz quando adapta os currículos e cria projetos anuais de Autonomia e Flexibilidade Curricular, proporcionando aulas dadas em simultâneo por vários professores e colocando jovens no centro do processo educativo! Ligada a TOD@S, a EPAR não deixa ninguém para trás e está com as suas equipas, famílias, alunas e alunos, e também com os seus parceiros, na linha da frente da inovação educativa!

Ainda tem dúvidas?





Marta Duarte, ex-aluna do curso de Turismo

A EPAR ajuda-nos a evoluir e potencia o melhor que existe em nós. Estar nesta família, sempre pronta a ajudar, incute-nos o sentimento de solidariedade para com o outro e desenvolve a nossa criatividade, o que nos faz encarar o mundo de uma forma diferente! Na EPAR, para além das competências profissionais e pessoais, criei amizades para a vida. Tenho muito orgulho em pertencer à família EPAR!