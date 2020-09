Cooptécnica Gustave Eiffel, um centro de oportunidades

A Cooptécnica Gustave Eiffel iniciou a sua atividade em 1989, tendo como objetivo a promoção de uma sólida formação de base que aposta na valorização integral dos jovens e adultos, assente num processo de otimização do potencial formativo, nos âmbitos profissional, cívico, moral, social, e cognitivo, que constitui uma mais-valia presente e futura no domínio social e laboral.

O desafio que esteve na sua génese mantém-se atual pois, mais do que nunca, a qualificação dos trabalhadores e das empresas portuguesas é determinante para se encontrar o caminho de saída para o atual momento que se vive.

A Cooptécnica Gustave Eiffel assume-se como uma entidade de formação em permanente desenvolvimento que visa, essencialmente, desenvolver uma formação de reconhecida qualidade que permita aos seus diplomados, uma vez colocados na vida ativa, uma progressão técnica e permanente adaptação à evolução tecnológica e às complexas mutações do mundo do trabalho.

Procura-se, como elemento diferenciador, estimular o gosto e a necessidade de aprender, reconhecendo e respeitando ritmos de aprendizagem diferenciados, autorresponsabilizando o formando pela gestão do seu próprio percurso; fomentar o trabalho em equipa rentabilizando experiências individuais, pondo-as ao serviço de todos, de forma a otimizar a qualidade da formação e a relação dos diversos agentes no processo de ensino/aprendizagem; desenvolver a integração de saberes a partir de processos de ensino/aprendizagem que motivem o formando para o trabalho de pesquisa; reconhecer e incentivar novos conceitos de currículo, em que possam ser aplicadas a experiência e a iniciativa dos intervenientes no processo formativo; assegurar o direito à diferença de todos, independentemente da sua origem socioeconómica ou cultural, desenvolvendo atitudes de respeito, tolerância e solidariedade; criar condições de trabalho e apoiar iniciativas que promovam a formação pessoal e profissional; dinamizar intercâmbios e parcerias com empresas, organizações e associações do mundo do trabalho e outras instituições locais, regionais, nacionais e internacionais.

Em suma, a Cooptécnica Gustave Eiffel pretende oferecer aos seus formandos e a todos os quantos nela trabalham oportunidades que lhes permitam desempenhos profissionais e cívicos de grande exigência, capacidade de adaptação, inovação e realização pessoal, satisfazendo, simultaneamente o meio envolvente, fornecendo às empresas a necessária mão de obra qualificada; à sociedade em geral, maior qualificação e um crescente padrão de vida; ao País, um maior nível de qualificação da sua população ativa.

Cursos Aprendizagem

Ao longo dos seus 30 anos de história, a organização tem pautado o seu trabalho pela prossecução de estratégias inovadoras, boas práticas e formação de elevada qualidade através do desenvolvimento de ofertas formativas adequadas aos mais variados públicos, em que se destacam os Cursos Aprendizagem.

Cursos Aprendizagem certificação em 17 áreas de formação, nas quais se destacam: os audiovisuais e produção dos media; comércio; secretariado e trabalho administrativo; ciências informáticas; eletricidade e energia; eletrónica e automação; trabalho social e orientação; e hotelaria e turismo e uma taxa de empregabilidade que ronda os 90%, nomeadamente, nas áreas de logística, mecatrónica e hotelaria.

Um corpo formativo estável e habilitado, três períodos formativos e um leque de entidades parceiras nas quais todos os formandos poderão realizar a sua formação prática em contexto de trabalho.

A situação pandémica atual veio confirmar a necessidade de formar jovens em áreas que, seguramente, em termos de empregabilidade e prosseguimento dos estudos (que também é uma realidade neste tipo de cursos), serão prosperantes: informática e serviços, nomeadamente, administrativo e social.

Nas circunstâncias atuais a Cooptécnica Gustave Eiffel adotou procedimentos e metodologias de formação a distância que permitirão, aos seus formandos, a prossecução da formação em todas as suas vertentes (teórica e prática).

Ninguém ficará para trás!