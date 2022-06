Criação de valor num ambiente de rigor e inovação

Fundada há 33 anos, em resposta a marcadas insuficiências então reconhecidas na formação técnico-profissional de base, no sistema de ensino português, a Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE) tem como desígnio servir bem os alunos, as famílias e as empresas. Pedro Rodrigues, diretor pedagógico da EPGE, explica que a missão da instituição consiste em educar e formar técnicos de corpo inteiro e profissionais dinâmicos, competentes e inovadores, criando, para tal um ambiente académico de rigor e inovação, sempre com o desígnio da criação de valor.

No que toca a identificar os principais alicerces do projeto educativo da EPGE, realce para a busca por uma forte dinamização de intercâmbios e parcerias com organizações, empresas, associações do mundo do trabalho e outras instituições locais, regionais, nacionais e internacionais, garantindo uma oferta formativa diversificada que dê resposta às necessidades de formação do mundo laboral.

Outra das traves-mestras do trabalho da EPGE é o investimento continuado. Este aspeto tanto abrange instalações/laboratórios específicos para cada curso, como equipamentos, de forma a garantir aprendizagens baseadas na experimentação, na prática simulada e mesmo no desenvolvimento de projetos reais para o mercado de trabalho. Esta instituição também promove o desenvolvimento de uma formação profissional de reconhecida qualidade, que permita aos diplomados, uma vez na vida ativa, uma progressão técnica e adaptação permanentes à evolução tecnológica e às complexas mutações do mundo do trabalho.

A EPGE é uma escola para todos

A EPGE trabalha em prol de uma sólida formação de base que permita a valorização do indivíduo, apostando num processo educativo integral, nomeadamente nos domínios profissional, cívico, moral, social e afetivo. Neste ponto, importa dizer que a EPGE é uma escola para todos, garantindo o direito à diferença dos membros da comunidade escolar, independentemente da sua origem socioeconómica ou cultural, desenvolvendo atitudes de respeito, tolerância e solidariedade.

Em termos de oferta formativa, esta caracteriza-se por ser diversificada em cada uma das regiões em que a EPGE "opera", em articulação com: as respetivas necessidades de qualificação transmitidas/partilhadas pelos parceiros do tecido empresarial; o sistema de antecipação de necessidades de educação (SANQ), implementado e atualizado pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP); as condições ao nível dos recursos físicos (laboratórios, equipamentos e materiais) e recursos humanos (professores/formadores) passíveis de reunir pela escola; e a procura social dos cursos por parte dos jovens e respetivas famílias.

As áreas mais procuradas

A oferta formativa oferecida pela EPGE tem em conta a procura pelos jovens e suas famílias. Ainda assim, as áreas de educação e formação (AEF) mais procuradas são: Ciências Informáticas; Gestão e Administração; Serviços de Apoio a Crianças e Jovens; Construção e Reparação de Veículos a Motor; Construção Civil e Engenharia Civil; Saúde, Turismo e Lazer; Hotelaria e Restauração; e Proteção de Pessoas e Bens.

Formação virada para objetivos de aprendizagem

Pedro Rodrigues informa-nos de que o modelo de ensino/aprendizagem implementado na EPGE aponta para um processo de proximidade, centrado no aluno e apoiado em estímulos à autoaprendizagem e à integração de saberes, recorrendo a uma forte componente de experimentação e ligação ao mercado de trabalho. No modelo adotado, cada vez mais se recorre à multidisciplinaridade e transversalidade, numa formação que se pretende virada para objetivos de aprendizagem e não apenas concentrando-se em conteúdos, baseado na Metodologia de Trabalho de Projeto e, também, em Modelos Construtivistas.

Enfatiza-se a utilização de métodos e processos de ensino assentes numa aprendizagem ativa, realizada através de atividades de descoberta e questionamento crítico, recorrendo, fundamentalmente, a processos de avaliação formativa, flexíveis e variados que abarcam interesses diversos e ritmos e estilos de aprendizagem diferentes; a promoção da meritocracia; o desenvolvimento do espírito de cooperação; a partilha de saberes e experiências; e a valorização de capacidades específicas e talentos diversificados que, tal como os conteúdos lecionados, refletem uma entidade de cariz multicultural e, naturalmente, intercultural.

A importante proximidade com os alunos

Os confinamentos associados à pandemia de covid-19 tornaram necessário desenhar e implementar, em tempo recorde (no caso da EPGE, três dias), um modelo de ensino remoto de emergência para continuar o processo de ensino/aprendizagem dos alunos. Esta modalidade, que foi sendo melhorada ao longo do confinamento, obrigou a alterações num enorme conjunto de práticas e de metodologias e atualmente a EPGE congratula-se com os resultados alcançados na adaptação a esta realidade de funcionamento das atividades letivas.

É certo que o modelo de ensino presencial é, hoje, definitivamente, diferente daquele que existia. Pedro Rodrigues recorda que se assistiu a um enriquecimento generalizado de conhecimento e à aquisição de novas competências metodológicas, complementares, que irão permanecer no projeto educativo da instituição. Na certeza, porém, de que o ensino profissional, caracterizado por uma grande proximidade com os alunos e assumindo um caráter eminentemente prático e experimental no seu modelo de ensino/aprendizagem, não se coaduna com um modelo de ensino não presencial.