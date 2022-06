Desafia o teu futuro na Escola de Comércio de Lisboa

Com mais de 30 anos de experiência ao serviço do ensino em Portugal, a Escola de Comércio de Lisboa (ECL) tem como objetivo a formação profissional de jovens nos setores do Comércio, Turismo, Restauração e Serviços.

Se, na sua fundação, a ECL contava apenas com o Curso Profissional de Técnico de Comércio, ao longo dos anos foi alargando a sua oferta formativa oferecendo hoje uma panóplia diversificada de cursos como Vendas e Marketing, Vitrinismo, Organização de Eventos, Operações Turísticas, Receção Hoteleira, Cozinha-Pastelaria, Restaurante-Bar, Informática-Sistemas, Informática – Instalação e Gestão de Redes. Acrescem os Cursos de Educação Formação de Assistente Administrativo e de Empregado de Restaurante-Bar.

Todos estes cursos, com uma componente maioritária prática, têm a duração de três anos, oferecem a possibilidade de estágios em Portugal e na União Europeia e permitem aos estudantes entrar diretamente no mercado de trabalho sem, contudo, excluir a possibilidade de prosseguirem os seus estudos no ensino superior.

A ECL assenta o seu projeto educativo nos seguintes eixos:





Promove a aprendizagem por projetos

O foco da aprendizagem é o de trabalhar por projetos, destacando-se a interação entre o aluno, o meio (geral e empresarial) e o professor. Os referidos projetos são desenvolvidos com inúmeras entidades e empresas com as quais a ECL mantém parcerias, bem como a participação em inúmeros programas de empreendedorismo, como o Junior Achievement Portugal.





A ECL conta com equipas multidisciplinares e colaborativas

A ECL aposta em equipas multidisciplinares e colaborativas, que permitem oferecer abordagens curiosas e dinâmicas aos alunos. Equipas altamente qualificadas que contam com o apoio de empresários de referência do setor, os quais são designados de orientadores profissionais, que muito generosamente acompanham uma turma ao longo do ano, permitindo aos alunos uma perceção mais fina do setor.





Coloca as novas tecnologias ao serviço do ensino

Na ECL há salas de trabalho colaborativo que dispõem de computadores portáteis ao serviço dos alunos para as suas pesquisas. As plataformas digitais, como o Google Classroom, Hangouts/Meet, têm tido um papel útil em modelos de ensino à distância e em regime presencial.





Desenvolve empresas de treino, verdadeiros laboratórios de experiências e aprendizagens

As empresas de treino são espaços pedagógicos instalados na ECL que pretendem proporcionar aos alunos o desenvolvimento de aprendizagens muito próximas do contexto real. Neste âmbito, e desde 1998, a ECL tem vindo a implementar diferentes empresas de treino, das quais se destacam a ECL store, uma loja que, entre outros produtos, comercializa a linha de merchandising da escola; a ECL food store, uma loja dedicada ao setor alimentar, a ECL visual merchandising, gerida pelos alunos de Vitrinismo e que tem como objetivo planificar e operacionalizar a decoração das várias montras existentes na escola, e a ECL discovery, uma loja pedagógica dedicada ao setor do turismo e hotelaria. Mais recentemente, foi criada a ECL cozinha e o ECL restaurante, espaços pedagógicos dedicados ao setor da restauração.





A escola mantém uma forte ligação com o mundo empresarial

A ECL aposta em parcerias com empresas de sucesso no cenário português e internacional, líderes de mercado que, reconhecendo a importância de ter nos seus quadros um know-how qualificado, possibilitam aos alunos da ECL experiências diversificadas. A ECL aposta igualmente na Formação em Contexto de Trabalho (FCT), em empresas nacionais ou de outros países da União Europeia, no âmbito do Programa Erasmus+, que se realiza no final de cada um dos três anos letivos e que muito tem contribuído para o sucesso dos seus alunos no mercado de trabalho nacional e além-fronteiras. No presente ano letivo, além da FCT em território nacional, a escola contou com 153 mobilidades em diversos outros países, como Espanha, Finlândia, França, Itália e Roménia.





Premeia o mérito

O mérito é premiado. Todos os anos são atribuídos Prémios de Mérito pelas empresas parceiras à melhor inserção profissional, ao melhor aluno de cada curso e ao melhor projeto de suporte à Prova de Aptidão Profissional de cada curso.





Trabalho reconhecido por entidades independentes

A escola orgulha-se de ter recebido recentemente o Selo de Excelência Erasmus+, atribuído pela Agência Nacional Erasmus+ no âmbito da acreditação deste programa da União Europeia, que permite aos alunos experiências enriquecedoras, quer através de estágios, quer de intercâmbios de inovação e boas práticas. Orgulha-se, igualmente, de lhe ter sido atribuído o Selo de Garantia de Qualidade pela Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, para a área da Educação e Formação Profissional.





Taxa de empregabilidade de 90%

Cerca de 90% dos alunos da ECL conseguem colocação no mercado de trabalho. Todos os dias são surpreendidos com novos casos de sucesso.

Hoje, e com uma longa experiência ao serviço do ensino, a ECL orgulha-se – mais do que nunca – das suas equipas, dos seus alunos, das parcerias e do trabalho desenvolvido até aqui.

A ECL prepara hoje os jovens de amanhã.