Ensino profissional respira saúde

No âmbito deste trabalho, pedimos à Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP) que fizesse uma análise da formação profissional atualmente realizada em Portugal. O Conselho Diretivo da ANQEP faz um balanço muito positivo, confirmado pela crescente valorização e afirmação do ensino profissional como via de formação com identidade própria e igual valor se comparado com as restantes vias do ensino secundário.

Esta valorização e afirmação é visível a vários níveis e a ANQEP dá exemplos, começando pelo nível da adesão, pois do conjunto de alunos matriculados no ensino secundário (cerca de 350.000 em 2017/2018), sensivelmente 42% estão no ensino profissional, segundo estatísticas oficiais do Ministério da Educação, da responsabilidade da DGEEC. Em particular em cursos profissionais, que constituem a oferta mais representativa no âmbito do ensino profissional e abrangem, por si só, mais de 33% dos alunos matriculados no ensino secundário.

A ANQEP recorda também a evolução da idade média de ingresso dos alunos no ensino profissional de nível secundário (mais de 17 anos em 2012/2013, 15 anos em 2016/20217), o que significa que este ensino constitui a primeira opção para cada vez mais alunos que pretendem fazer o ensino secundário, completando a escolaridade obrigatória.

Outro exemplo da valorização do ensino superior revela-se ao nível legislativo com a recente publicação do Decreto-Lei nº 11/2020, de 2 de abril, que cria concursos especiais de ingresso no ensino superior para titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados. Ou seja: é o reconhecimento das características específicas do ensino profissional, das competências adquiridas pelos alunos nesse âmbito, já que a classificação obtida em provas determinantes no âmbito dessas ofertas – o caso, p.e., das Provas de Aptidão Profissional (PAP) relativamente aos cursos profissionais ou das Provas de Aptidão Artística (PAA) nos cursos artísticos especializados – passa a ser tida em consideração no acesso ao ensino superior.

A par da crescente afirmação do ensino profissional tem vindo a esbater-se a ideia preconceituosa de que este ensino é um reduto dos alunos que não valorizam a escola ou que demonstram grandes dificuldades durante o seu percurso escolar.

A grande variedade de cursos e a possibilidade de aliarem uma formação teórica a uma prática em contexto de trabalho são opções muito atrativas para um número cada vez maior de jovens, que assim obtêm uma dupla certificação (12º ano de escolaridade e qualificação profissional de nível 4), preparando-os para a entrada no mercado de trabalho com uma formação adequada às necessidades existentes e, simultaneamente, para o prosseguimento de estudos no ensino superior, se assim o desejarem.

Critérios não eram certos

Indagado se existem mais alunos a seguir para o ensino superior após terminarem os seus cursos profissionais, o Conselho Diretivo da ANQEP aponta o estudo "Transição entre o secundário e o superior", publicado pela DGEEC 2016, no qual se constata que 16% dos alunos dos cursos profissionais estudam numa instituição de ensino superior, seja num curso superior (6%), curso de especialização tecnológica ou curso técnico superior profissional (10%). No ensino artístico especializado e cursos tecnológicos, que abrangem um número reduzido de alunos, os resultados associados ao ingresso no ensino superior são superiores (53%).

O próprio estudo questiona a razão de ser do modesto desempenho dos cursos profissionais por comparação com os científico-humanísticos, já que ambos são os cursos secundários com maior expressão numérica. A diferença poderá ser explicada pela natureza dos cursos profissionais, que preparam para um ingresso qualificado no mercado de trabalho pelo que será sempre expectável que o ingresso no ensino superior seja bastante inferior.

Porém, entre as várias razões apresentadas, cabe destacar o facto de, até ao presente ano letivo, o acesso ao ensino superior fazer-se via exames nacionais. Estes avaliam conhecimentos e competências pertencentes ao currículo específico dos cursos científico-humanísticos e não à formação dos alunos que frequentam a via profissional. Este fator é dissuasor da candidatura por parte de alunos provenientes dos cursos profissionais. Daí também a importância da publicação do já mencionado Decreto-Lei nº 11/2020, de 2 de abril.

Em qualquer circunstância, são muitos os professores do ensino superior que testemunham a melhor preparação dos jovens que concluem os cursos profissionais para a frequência do ensino superior, por comparação com outras modalidades.

Acesso ao ensino superior mais coerente

Os responsáveis da ANQEP afirmam que a nova metodologia de acesso ao ensino superior, definida para os alunos do ensino profissional, resulta da valorização que é feita da especificidade e identidade do ensino profissional pelo atual Governo. Esta metodologia permite avaliar adequadamente o tipo de competências e conhecimentos destes alunos, tendo em consideração o que é inerente ao seu percurso educativo e formativo, de acordo com as suas especificidades.

Assim, e após concluído um curso profissional ou artístico especializado, os alunos realizarão as provas do concurso especial nas instituições de ensino superior universitárias e politécnicas às quais se candidatam, sendo considerados os resultados dos respetivos percursos formativos. A Prova de Aptidão Profissional (ou Prova de Aptidão Artística) realizada no 3º ano do ciclo de formação constitui-se como avaliação externa e, nesse sentido, é justo que os alunos não necessitem de fazer exames nacionais finais para poderem ingressar no ensino superior.