EPA: a experiência é um posto

Criada em 1992, e juridicamente herdeira da Lisnave – Estaleiros Navais de Lisboa, a Escola Profissional de Almada (EPA) tem um rasto de trabalho, na área da formação profissional, que lhe permite situar-se de forma permanente entre as primeiras em termos de empregabilidade.

Atualmente, a EPA possui 12 turmas, num total de 280 alunos, distribuídos pelos seguintes cursos: Técnico de Eletrónica, Automação e Comando, Técnico em Animação de Turismo, Técnico de Receção Hoteleira, Técnico de Mecatrónica Automóvel e Técnico de Informática/Sistemas. Esta diversidade de cursos profissionais, os quais são financiados pelo Ministério da Educação, resulta da necessidade de corresponder às atuais necessidades do mercado de trabalho – uma estratégia que tem permitido à EPA obter resultados em termos de empregabilidade quase sempre situados acima dos 80%.

A base destes resultados passa, fundamentalmente, pela organização da sua oferta formativa em função das necessidades da sociedade; pela promoção da empregabilidade e do prosseguimento de estudos junto dos seus alunos; e pelo fomentar competências ao nível da cidadania e da autoaprendizagem, proporcionando uma preparação adequada para um exercício profissional qualificado e promovendo a capacidade de adaptação à mudança.

A principal vantagem dos alunos formados na EPA reside sobretudo no facto de, para além da formação académica tradicional, adquirirem, através de um ensino mais prático, competências técnicas e pessoais que os preparam melhor para o mundo do trabalho, se for essa a sua opção imediata; e, mesmo no caso de quererem prosseguir estudos, ficam com um conhecimento técnico e prático que em muito lhes vai facilitar esse percurso.

Todos estes alunos passam por experiências de estágio em empresas, sobretudo a partir do segundo ano do curso, cuja duração ronda cerca de dois meses em cada ano. O facto de o estágio do último ano se realizar quase no final do curso faz com que muitas das empresas parceiras recrutem alguns dos alunos que pretendem ingressar de imediato no mercado de trabalho. De salientar também que a EPA proporciona todos os anos a oportunidade de alguns dos seus alunos frequentarem estágios no estrangeiro através do Programa Erasmus+ – uma oportunidade única de enriquecimento pessoal e profissional.