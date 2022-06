EPAR - Abordagem pedagógica tridimensional

Fundada em 1992 e desde 2017 integrada no Grupo Ensinus, a EPAR – Escola Profissional Almirante Reis sempre se assumiu como uma escola humanista e progressista que centra a sua atividade no serviço aos jovens e às suas famílias. Na base da prestação deste serviço está um projeto educativo dinâmico e altamente diferenciador, que se tem reinventado, suportado pelas várias medidas levadas a cabo nos últimos anos pelo Ministério da Educação, que, com mérito e visão, devolveu ao ensino profissional o seu papel de destaque no panorama educativo nacional. Porque a escola é muito mais do que um local de mera transmissão de conteúdos, a EPAR de hoje, enquanto organismo dinâmico da comunidade, aborda o processo de aprendizagem numa perspetiva holística tridimensional, desenvolvendo em paralelo quer a dimensão escolar, quer a dimensão profissional, quer a dimensão pessoal dos seus alunos e alunas. Os responsáveis da instituição acreditam que esta abordagem é, sem sombra de dúvida, uma enorme mais-valia, essencialmente na conjuntura atual de pós-pandemia em que jovens qualificados, dinâmicos e interventivos serão convocados a assumir um papel de enorme relevância na recuperação económica do país.

Oferta formativa 2022-2023 – Experiência e Inovação

A EPAR vai manter no próximo ano letivo o curso que esteve na génese da sua criação, o curso de Gestão, sendo este o único percurso com a variante de Recursos Humanos e especial enfoque na gestão, capacitação e empoderamento do capital humano, essencial ao funcionamento de qualquer organização. O curso de Turismo, percurso perfeitamente consolidado e suportado por um vasto leque de parceiros de excelência, volta também a integrar a oferta formativa da EPAR. Não obstante a crise vivida pelo setor na sequência da pandemia por Covid-19 e dos confinamentos que a todos foram impostos, a Escola acredita que os jovens que iniciarem agora a sua formação terão um papel determinante na recuperação de um dos setores mais prósperos da nossa economia.

Porque saber comunicar continuará a ser um imperativo de qualquer negócio, mantém-se de igual forma o curso de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, que pela sua abrangência se tem revelado muito atrativo, fornecendo ferramentas e competências aos diplomados da EPAR para operar em todas as áreas deste percurso. O curso de Apoio Psicossocial volta a estar presente no elenco formativo da EPAR e a revelar-se como escolha prioritária, visto que aprender a ajudar as populações mais vulneráveis volta a ser uma prioridade para os alunos e alunas da istituição.

Por fim, a EPAR volta a apostar no curso de Cabeleireiro, o único na AML com certificação profissional de nível 4 e equivalência ao 12º ano de escolaridade. Esta aposta, fruto da parceria com a APBCIB – Associação Portuguesa de Barbeiros, Cabeleireiros e Institutos de Beleza, resulta de um sonho antigo da Associação e da visão empreendedora do Grupo Ensinus em estar um passo à frente na inovação educativa!

Paralelamente à oferta formativa de cursos profissionais, em que o público-alvo são jovens com o 9º ano completo e idade até 19 anos, a EPAR terá ainda disponíveis o curso CEF tipo 2 de Empregado de Restaurante/Bar, destinado a jovens que pretendem concluir o 9º ano, e o curso de Técnico de Comunicação e Serviço Digital, este subsidiado, incluído no sistema de Aprendizagem e direcionado a jovens com idades entre os 18 e os 25 anos que pretendem terminar a escolaridade obrigatória. Este percurso, com tutela do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, permite de igual forma o prosseguimento de estudos ou a inserção imediata no mercado de trabalho. Tal como os cursos profissionais, estes dois últimos percursos incluem períodos de formação em contexto de trabalho, junto de empresas parceiras de referência dos respetivos setores.

Porquê escolher a EPAR?

No panorama educativo contemporâneo, a escola ideal reinventa-se, adapta-se e diversifica metodologias para atender às especificidades dos seus alunos, cumprindo uma das mais importantes e desafiantes missões: a de ensinar e de formar para o futuro! A proposta de poderem desenhar parte do seu percurso educativo através da escolha de projetos de autonomia e flexibilidade curricular dota os jovens de uma série de competências e das "soft skills" potenciadoras das capacidades de mudar e intervir, desenvolvendo o espírito crítico e a capacidade de construção do seu próprio futuro.

Independentemente da decisão de prosseguimento de estudos superiores ou da inserção imediata no mercado de trabalho, a EPAR acredita ainda que a grande proximidade com os seus parceiros nacionais e internacionais, que proporciona ao jovem dois estágios, quer em Portugal quer numa cidade europeia, estes ao abrigo do Programa Erasmus+, se constitui como um outro fator de grande crescimento pessoal, de novo, com um impacto decisivo na construção do seu próprio futuro.

Distinguida com o Selo de Qualidade EQAVET pela ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional pelas suas práticas pedagógicas de excelência, a EPAR é, pois, a escolha certa, porque fazemos a diferença e essa diferença reside num projeto que aposta na formação de jovens, que darão um contributo decisivo na construção de uma sociedade mais justa, mais próspera e solidária.

Ainda tem dúvidas?