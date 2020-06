EPGE: uma escola de todos e para todos

Mais de 30 anos de experiência num contacto direto e permanente com o mercado de trabalho, num ensino de reconhecida qualidade, assente num princípio de proximidade com os alunos, baseado na experimentação e na metodologia de trabalho de projeto, reconhecendo e respeitando ritmos diferenciados de aprendizagem. A missão é educar e formar técnicos de "corpo inteiro" e profissionais dinâmicos, competentes e inovadores, criando para tal, um ambiente académico de rigor e inovação, sempre com o desígnio da criação de valor.

Uma escola que sempre pretendeu ser de excelência, democratizando o acesso e o sucesso profissional, pessoal e social dos seus alunos, independentemente da sua origem social. A frequência é gratuita e segue-se o princípio de ser uma "escola aberta", uma escola de todos e para todos.

Assim se define a Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE) desde que surgiu, em 1989, para dar resposta ao País e à sua necessidade de técnicos qualificados, às famílias que querem que os seus jovens sigam um percurso que lhes dê futuro e, principalmente, aos jovens que veem o futuro tornar-se presente a cada dia que passa.

Os cursos profissionais exigem dos alunos a aquisição de uma sólida educação cultural e científica, a par da aquisição de competências e conhecimentos e do desenvolvimento de atitudes para o desempenho profissional. São cursos que se realizam por vocação e não por obrigação, daí que a oferta educativa deva ser vasta e dinâmica (atualmente a EPGE conta com 26 cursos distintos), numa época em que vivemos de transformação/evolução constante ao nível científico, técnico e tecnológico, surgindo novas profissões e para as quais é necessário estarmos, todos, preparados para poder dar respostas de qualidade na adaptação a novas qualificações.

O tipo de ensino desenvolvido pela EPGE implica a existência de um grande número de laboratórios específicos para cada curso, de forma a garantir aprendizagens baseadas na experimentação, na prática simulada e, mesmo, no desenvolvimento de projetos reais para o mercado de trabalho.

Aos professores são pedidas metodologias inovadoras de aprendizagem que facultem uma formação de qualidade. Na componente técnica a EPGE reúne, em boa parte, professores ligados ao mundo empresarial, fazendo com que a experimentação e os problemas sejam do "mundo real".

Formação enriquecida com eventos e visitas de estudo às empresas

A realidade da formação é enriquecida com conferências, seminários e visitas de estudo às empresas, para estreitar relações e conhecimentos com o mundo profissional, e para que os alunos vejam, com os seus próprios olhos, aquilo que a escola lhes transmite!

Aos alunos espera-se conseguir oferecer uma instituição atrativa, dinâmica, inovadora, competente e rigorosa que conduza à sua satisfação em fazer parte da "família" EPGE para que se possa repetir o que se ouve de muitos dos alunos e diplomados pela escola: "A Eiffel mudou a minha vida."

Manter bons resultados e ver os alunos satisfeitos por conquistar "uma solução de vida" dá aos responsáveis da EPGE ânimo para continuar e querer melhorar sempre mais.

O objetivo não é ser mais uma escola, é ser "A Escola" – não apenas como um local onde alguns "ensinam", mas, cada vez mais, onde todos "aprendem", partilhando uma vivência de proximidade com toda a comunidade escolar – alunos, seus familiares, professores e funcionários.

Nos seis polos da EPGE (situados na Amadora, Queluz, Lisboa, Arruda dos Vinhos e Entroncamento) e através das competências adquiridas nos seus cursos, ajudam-se os jovens a ter uma resposta de vida, quer pela sua integração no mundo empresarial quer motivando-os para o prosseguimento de estudos para níveis pós-secundários e superiores que, hoje, já absorve mais de 25% dos nossos diplomados.

Objetivo final: criar uma sociedade mais qualificada



Em suma, a EPGE pretende oferecer aos seus diplomados e a todos quantos nela trabalham oportunidades que lhes permitam desempenhos profissionais e cívicos de grande exigência, capacidade de adaptação, inovação e realização pessoal, para a formação de uma sociedade melhor e mais qualificada.