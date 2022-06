Escola Profissional Jean Piaget aponta ao futuro

A Escola Profissional Jean Piaget (EPJP) tem como objetivos centrais proporcionar aos alunos uma formação geral, científica, tecnológica e prática, visando a sua inserção socioprofissional e permitindo o prosseguimento de estudos. Preparar os alunos para o exercício profissional qualificado é, segundo Ana Paula Nogueira, diretora pedagógica da EPJP Almada, um dos alicerces da instituição. "Desse modo, contribuímos para promover o emprego conjuntamente com os agentes económicos das regiões onde as nossas escolas se inserem, tendo em conta as necessidades do mercado – e estamos também a participar de forma dinâmica no desenvolvimento económico do território, através da fixação de recursos humanos qualificados."

Num mundo em constante mudança, com o mercado de trabalho globalizado e cada vez mais competitivo, a oferta formativa da EPJP é pensada para o futuro. Os cursos desta escola caracterizam-se por uma grande componente científica, técnica e prática, procurando constantemente a inovação. "Acreditamos que a inovação e a criatividade são grandes aliadas da aprendizagem, favorecendo o empenho dos nossos alunos e articulando o ensino ao uso dinâmico das novas tecnologias."

Entrar no mercado de trabalho vs. prosseguir estudos

Ao longo do seu percurso escolar, os alunos da EPJP desenvolvem vários tipos de competências, tanto ao nível pessoal como profissional, que se relacionam com as suas formações. É o caso, exemplifica Ana Paula Nogueira, da "capacidade de aplicar metodologias e técnicas de diagnóstico de necessidades; de organizar e instruir processos judiciais; de trabalhar com ferramentas de computação gráfica; de interpretar e analisar desenhos técnicos; de produzir desenho livre; de produzir dossiês de apresentação e comunicação e elementos interativos tridimensionais; de identificar a linguagem técnica com os domínios técnicos da sua formação; do conhecimento das várias linguagens artísticas; entre várias outras capacidades".

Uma vez terminados os respetivos cursos, os alunos ficam com a "aptidão necessária para entrarem de imediato em contexto de trabalho, se essa for a sua opção". Por outro lado, "saem igualmente bem preparados para ingressar no ensino superior, se preferirem prosseguir os seus estudos".

Uma "escola jovem e dinâmica"

A escola do século XXI é diferente da escola do século XX, que era centrada sobretudo no professor. Por isso, o olhar da EPJP está, de acordo com Ana Paula Nogueira, focado no dia de "amanhã", nomeadamente na "melhoria de condições tecnológicas", no "reforço de acordos com os agentes económicos e culturais das regiões onde esta escola se encontra inserida" ou no "desenvolvimento de projetos de partilha internacional, como é o caso do programa Erasmus". Enquanto "escola jovem e dinâmica" que se orgulha de ser, "a EPJP tem os olhos apontados para o futuro".

Neste contexto, as instituições escolares "modernas" devem organizar-se para enfrentar situações de caráter excecional, que desafiam os modelos vigentes de ensino. O caso da pandemia é paradigmático, com o sistema educativo a ser forçado a adaptações muito céleres, designadamente a adoção de aulas online. "Para os professores e para os alunos, a adaptação, a descoberta e a experimentação de novas ferramentas tecnológicas e de novas estratégias metodológicas, assim como de novas formas de relacionamento entre alunos, professores e restante comunidade educativa, potencializaram novas aprendizagens."

Aprender com o exemplo alemão

Instada a lançar o seu olhar sobre a resposta da oferta formativa portuguesa, no que toca ao ensino profissional, Ana Paula Nogueira entende que, Portugal, como qualquer outro país, "tem vindo a adaptar-se aos novos desafios e às novas realidades colocadas no âmbito da educação profissional". Mas há vários bons modelos de educação profissional que podem ser seguidos. E, no contexto europeu, Ana Paula Nogueira considera o exemplo alemão como o mais interessante, pois "a formação profissional é realizada em cooperação com as empresas, tanto públicas como privadas – um modelo dual em que os alunos podem obter a qualificação necessária ao mesmo tempo que trabalham".