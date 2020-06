Escola Técnica Profissional da Moita – A Escola como Primeira Empresa!

A Escola Técnica Profissional da Moita (ETPM) assenta os seus princípios fundamentais na competência, dinamismo, motivação e profissionalismo, identificando-se como a primeira empresa de cada um dos alunos.

Capacitar os seus alunos com as competências técnicas, científicas, socioculturais e socioemocionais que lhes permitam construir os seus projetos de vida com sucesso é a sua missão. Estabelecer-se como uma escola de referência nacional e internacional, preparando profissionais especializados, capazes de responder às atuais e futuras exigências do mercado de trabalho, através da inovação, investigação e desenvolvimento, é a sua visão.

Com uma oferta formativa contundente e sóbria, a ETPM aposta num trabalho conjunto entre os vários promotores do processo de ensino-aprendizagem, refletindo-se na ligação que estabelece com o mercado de trabalho que, no momento atual, se torna cada vez mais urgente.

Atualmente com 24 turmas de cursos profissionais de nível secundário, contabilizando cerca de 600 alunos, a oferta formativa, para o ano letivo 2020-2021, da ETPM traduz-se na versatilidade das áreas de intervenção e contempla os seguintes cursos técnicos: Produção Agropecuária, Restaurante-Bar, Cozinha-Pastelaria, Auxiliar de Saúde, Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade, Ação Educativa e Soldadura.

Porquê um curso profissional? Porque é uma modalidade de educação e formação de nível secundário caracterizada por uma forte ligação com o mercado de trabalho. Porque a via profissionalizante permite o aumento da qualificação e especialização profissional. Porque permite ainda o prosseguimento de estudos para o ensino superior.

Porquê a ETPM? Por ser uma escola que potencia o desenvolvimento integral dos seus alunos, direcionado para os respetivos projetos de carreira, otimizando a redescoberta diária de novas ferramentas pedagógicas que mobilizem o conhecimento, a criatividade e inovação, a responsabilidade, a comunicação e a proatividade. Por ser uma referência nacional, distinguida pelo selo de Excelência da Qualidade do Ensino – Escola Associada da Universidade Católica do Porto e pelo Prémio Criatividade e Inovação na Formação 2018. E, porque tem vindo a reforçar a ligação entre o meio empresarial e institucional, através do fortalecimento e criação de parcerias e protocolos de colaboração. O projeto-piloto Qualificar para Crescer, entre o Pestana Hotel Group e a ETPM, é fruto disso mesmo: juntar o melhor dos dois mundos – escola e empresa – resultando da união para uma organização pedagógica flexível, inovadora e transformadora na área da restauração.



Esta é a escola que é e que quer ser uma escola de referência, capaz de responder às exigências do mercado e da sociedade, através da inovação, investigação e desenvolvimento. ETPM – A Escola como Primeira Empresa!