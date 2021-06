E.volui para o futuro

A necessidade de novas competências associadas às transições verde e digital e da sociedade pós-pandemia é o mote para a E.volui, uma mostra de educação e formação organizada pelo Programa Operacional Capital Humano (PO CH). A E.volui tem como objetivo dar a conhecer ao público alguns dos mais de 6000 projetos que o POCH já apoiou e as mais de 830 mil pessoas apoiadas na área da formação profissional inicial dedicada a jovens e contínua, dedicada a adultos, e outros projetos que contribuem para a qualidade do sistema educativo, nomeadamente o mais recente que visa apoiar com mais de 100 milhões de euros o Plano de Transição Digital da Educação.

Segundo Joaquim Bernardo, presidente do PO CH, é forçoso acompanhar as transições e integrar a revolução tecnológica em curso, ao mesmo tempo que se trabalha para ultrapassar as dificuldades que a crise pandémica acarretou. As mudanças implicam consequências para o mercado de trabalho que é preciso colmatar. Tanto jovens como adultos vão precisar de desenvolver novas competências e atualizar-se em áreas-chave para o futuro. Isto sem esquecer que continuamos a ter necessidade de desenvolvimento de competências para outros setores ou áreas fundamentais considerando a nossa estrutura económica, da indústria 4.0 aos serviços, turismo, e não só.

É-nos recordado que também as entidades formadoras vão precisar de adaptar a sua oferta formativa às novas necessidades do mercado de trabalho. Esta mostra dá-nos uma visão de futuro, partindo do que está a ser feito por parte das entidades formadoras em resposta a essa visão, para que as mudanças sejam implementadas com sucesso.

Na E.volui fica-se a conhecer algumas das entidades apoiadas pelo PO CH, com bons resultados, que desenvolvem projetos a apontar para o futuro.

Saiba tudo sobre a E.volui em www.e-volui.pt