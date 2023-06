Flexível e adaptado à disponibilidade do formando

Os centros formativos Master D, disponíveis em várias cidades do País, destacam-se por oferecerem um modelo de formação profissional flexível, adaptado à disponibilidade e necessidade do formando, permitindo a formação a qualquer pessoa motivada e disposta a aprender e a progredir pessoal e profissionalmente. A Master D oferece duas modalidades de formação: e-learning e b-learning, ambas baseadas na plataforma virtual LearNNity – Campus Virtual. Esta plataforma possui um layout simples e personalizável, permitindo o acesso à formação em diversos dispositivos, como desktops, tablets e smartphones.

Na modalidade de e-learning, todo o percurso formativo é realizado à distância e inclui sessões síncronas e assíncronas, fornecendo ao aluno um plano de formação, conteúdos programáticos, webinars e comunicação direta com tutores online e orientadores. Já na modalidade b-learning, o acompanhamento também é feito presencialmente. Nesta modalidade, os formandos têm a oportunidade de participar em masterclasses e workshops realizados nos centros formativos. Para áreas técnicas, há também a componente prática, realizada em laboratórios com o apoio de preparadores técnicos.

80 cursos em 14 áreas

Quanto à oferta da Master D abrange mais de 80 cursos de formação profissional em 14 áreas distintas. Estamos a falar de Ciências Veterinárias, Hotelaria, Turismo e Restauração, Saúde e Bem-estar, Marketing, Energias Renováveis, Ciências Informáticas/IT, Design e Multimédia, Videojogos e Preparação para Concursos de Forças de Segurança, entre muitos outros.

Em relação aos pontos fortes do projeto educativo da empresa, pode apontar-se o foco em preparar os formandos para a entrada ou reentrada no mercado de trabalho. A Master D destaca o Serviço de Inserção Laboral, que apoia o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais essenciais para a integração no mercado de trabalho. Após a conclusão do curso e do módulo de desenvolvimento pessoal e profissional, a Master D oferece a possibilidade de estágio através da Bolsa de Estágio e da Bolsa de Emprego, com mais de 1.500 empresas parceiras.

Refira-se ainda que as áreas com maior procura nos centros formativos Master D são as Ciências Veterinárias, Serviços Administrativos, Energias Renováveis, Ciências Informáticas/IT, e o Marketing Digital.