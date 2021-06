Formação para a vida

Com mais de 30 anos de experiência ao serviço do ensino em Portugal, a Escola de Comércio de Lisboa (ECL) tem como objetivo a formação profissional de jovens nos setores do comércio, turismo e serviços. Nacional e internacionalmente reconhecida, a ECL tem desenvolvido ao longo dos anos um projeto educativo que pretende capacitar os seus alunos a delinear e gerir, com sucesso, um percurso pessoal e uma carreira profissional ao longo da vida.

Verdadeiros laboratórios de experiências e aprendizagens

As empresas de treino são espaços pedagógicos instalados na escola que pretendem proporcionar aos alunos o desenvolvimento de aprendizagens próximas do contexto real. Neste contexto, a ECL implementou a ECL store, uma loja que, entre outros produtos, comercializa a linha de merchandising da escola; a ECL visual merchandising, gerida pelos alunos de Vitrinismo e que tem como objetivo planificar e operacionalizar a decoração das várias montras existentes na escola; a ECL discovery, uma loja pedagógica dedicada ao setor do turismo e hotelaria; a ECL food store, uma loja pedagógica dedicada ao setor alimentar. Mais recentemente foi criada a ECL cozinha e o ECL restaurante, espaços pedagógicos dedicados ao setor da restauração.

Equipas multidisciplinares e colaborativas

A ECL aposta em equipas multidisciplinares e colaborativas, que permitem oferecer abordagens curiosas e dinâmicas aos seus alunos. Conta com equipas altamente qualificadas e com o apoio de empresários de referência do setor, os orientadores profissionais, que acompanham uma turma ao longo do ano, permitindo aos alunos uma perceção mais fina do setor.

Novas tecnologias ao serviço do ensino

Se a pandemia podia ter sido uma barreira disruptiva para a ECL, para os seus alunos e toda a comunidade educativa, a verdade foi, contudo, que a escola assistiu a uma enorme capacidade adaptativa, passando do ambiente presencial para o online, de um dia para o outro. As plataformas digitais como o Google Classroom e o Google hangouts/meet têm tido naquela escola um papel privilegiado.

Forte ligação com o mundo empresarial

A ECL aposta em parcerias com empresas de sucesso no cenário português e internacional, líderes de mercado que, reconhecendo a importância de ter nos seus quadros um know-how qualificado, possibilitam aos alunos da ECL experiências diversificadas.

Durante o curso, os alunos realizam estágios de seis semanas, por ano, em empresas em Portugal e noutros países da União Europeia. Esta experiência permite-lhes ingressar no mercado de trabalho com um currículo alargado e internacional e com uma visão ampla da realidade empresarial. A ECL conta com insígnias de referência como a Caetano Baviera (BMW), o Continente, o El Corte Inglés, a Hugo Boss, a Massimo Dutti, o Pingo Doce, REMAX, entre outras. A experiência tem demonstrado que o que começa por ser um estágio acaba por se tornar no primeiro emprego de muitos destes jovens.

Responder às necessidades da era digital com uma nova oferta formativa

Mantendo uma forte ligação ao universo empresarial, a ECL dispõe de uma oferta formativa alargada para dar resposta às principais exigências e necessidades do mercado e à ambição dos seus alunos. No próximo ano letivo, a ECL lança uma nova aposta formativa: o curso de Técnico de Comunicação e Serviço Digital, qualificação que pretende responder à necessidade de técnicos qualificados que permitam operacionalizar a transição digital nas empresas. Esta é também uma área que muito atrai o interesse dos jovens numa sociedade que é cada vez mais digital.

Premeia-se o mérito

O mérito é premiado na ECL. Todos os anos são atribuídos Prémios de Mérito pelas empresas parceiras à melhor inserção profissional, ao melhor aluno de cada curso e ao melhor projeto de suporte à Prova de Aptidão Profissional de cada curso.

Trabalho reconhecido

A ECL orgulha-se de ter recebido recentemente o Selo de Excelência Erasmus+ no âmbito da acreditação deste programa da União Europeia, que permite aos alunos experiências enriquecedoras, quer através de estágios, quer de intercâmbios de inovação e boas práticas. Orgulha-se igualmente de ter recebido o Selo de Garantia de Qualidade na Educação e Formação Profissional.

Taxa de empregabilidade de 90%

A ECL contraria as taxas de desemprego em Portugal. Cerca de 90% dos seus alunos conseguem colocação no mercado de trabalho. Todos os dias a escola é surpreendida com novos casos de sucesso.

Hoje, e com uma longa experiência ao serviço do ensino, a ECL orgulha-se – mais do que nunca – das suas equipas, dos alunos, das parcerias e do trabalho desenvolvido até aqui. Prepara hoje um futuro que será desafiante, duro e que exigirá respostas que ontem não tinham, mas que hoje têm de ter. Prepara hoje um futuro em que terá de atuar e agir, em conjunto, concertada e disciplinadamente, com uma enorme capacidade criativa. A ECL prepara hoje os jovens de amanhã.





