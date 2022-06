Ao longo dos seus 18 anos de atividade, a ATEC tem desenvolvido inúmeras soluções ao nível da qualificação e requalificação dos recursos humanos. Tem-no feito em proximidade com as empresas, procurando desenvolver os cursos mais adequados à satisfação das necessidades do mercado, ajustando os referenciais de formação com que trabalha e criando novos referenciais para que correspondam às expectativas das partes envolvidas. Deste modo tem conseguido manter, anualmente, as taxas de empregabilidade dos seus formandos de Aprendizagem, Especialização Tecnológica e de Educação e Formação de Adultos acima dos 90%.

Segundo o diretor-geral da ATEC, João Carlos Costa, a missão desta Academia sediada em Palmela é "formar profissionais completos", conjugando o desenvolvimento de competências técnicas (saber-fazer) com comportamentais (saber-ser). Além deste, outros dois pilares se perfilam como essenciais neste projeto educativo: a "aplicação do princípio da formação dual" ("learning by doing"); e a "sinergia com o tecido empresarial" – a ATEC pretende "proporcionar aos seus formandos o importante contacto com a realidade do mercado de trabalho".

Desafiar os jovens a "experimentar novas formas de fazer"

Além de formar profissionais com competência técnica intrínseca a cada curso, o objetivo maior de formar profissionais ditos "completos" leva esta academia de formação a estar igualmente comprometida com o desenvolvimento de competências sociais e comportamentais fundamentais, como sejam o rigor, a resolução de problemas, o pensamento crítico, a criatividade, a flexibilidade, o aprender a aprender e a inteligência emocional. Adicionalmente, detalha João Carlos Costa, a ATEC "fomenta o empreendedorismo e desafia os jovens a experimentar novas formas de ‘fazer’, a trabalhar em equipa e a estimular a criatividade". Nesta linha, é incentivada a participação em concursos de empreendedorismo como o programa Empresa da Junior Achievement, o Switch Up da Fundação Galp e também à participação no WorldSkills e SkillsDigital, organizado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.

No rumo das energias sustentáveis

A ATEC desenvolve formação profissional para jovens e adultos, predominantemente prática e com elevada empregabilidade. Esta elevada aceitação por parte do mercado de trabalho está diretamente ligada com o portefólio de cursos, que procura ir ao encontro das necessidades das empresas tendo em linha de conta a evolução técnica e tecnológica. As áreas de formação centram-se em áreas-chave para o tecido empresarial e industrial, nomeadamente: Cibersegurança, Programação, Robótica, Automação e Controlo, Tecnologia Mecatrónica, Manutenção Industrial, Gestão de Energia, Refrigeração e Climatização, Eletrónica e Telecomunicações e Mecatrónica Automóvel.

Em termos de formação profissional, a ATEC está a expandir a sua oferta formativa para as áreas das Energias Sustentáveis com foco nos cursos de Refrigeração e Climatização, Redes Elétricas, Solar Fotovoltaico, Solar Térmico e Gestão e Controlo de Energia.

Modelos a seguir na Europa

Sendo certo que a diversidade nos modelos de formação profissional dos diversos países é uma característica identitária, proliferam as fontes de boas práticas pela Europa. Um bom exemplo disso mesmo é o sistema dual alemão, que, vinca João Carlos Costa, "está na génese da ATEC e tem a sua grande virtude na vertente prática e na ligação às empresas".

Outros bons exemplos que podem ser observados e adaptados pelo setor nacional são o modelo finlandês, "talvez aquele que apresenta uma maior flexibilidade na sua aplicação e que apresenta uma aposta na individualidade do formando, reconhecendo as competências já adquiridas e permitindo definir os programas que mais se ajustam a cada caso"; e também o modelo dos Países Baixos, "muito interessante na forma como garante a qualidade na avaliação das competências adquiridas pelos formandos, com um sistema de exames preocupado com a garantia da independência da avaliação, na igualdade de condições dos examinados e na aproximação à realidade do trabalho".