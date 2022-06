INETE - Rumo a futuro de excelência

Vivemos anos conturbados e incertos, tentando encontrar espaços/tempos que façam o reencontro com uma certa normalidade e que nos permitam continuar a sonhar numa vida melhor e num mundo mais justo.

Esse espaço/tempo chama-se escola, e, neste caso, INETE – Instituto de Educação Técnica, uma escola reconhecida pela sua qualidade e excelência. É uma escola onde o presente e o futuro se constroem todos os dias, seja pela formação técnica atualizada ou pela importância que dá às competências transversais: comunicação, criatividade, capacidade de resolução de problemas, flexibilidade e autonomia ou cooperação.

O INETE constituiu-se como uma escola profissional diferente em 1989 (1ª escola profissional de Lisboa), polivalente em termos de áreas de formação e focada no desenvolvimento pessoal e profissional dos seus alunos. A Escola tem vários caminhos para chegar aos alunos, num percurso que se faz em parceria com as famílias, com as empresas nacionais e com instituições internacionais. Os responsáveis da escola consideram que para formar um jovem é necessária toda uma rede de parcerias com diferentes papéis, promovendo experiências significativas para uma aprendizagem atualizada e de qualidade.

A importância das parcerias

As parcerias nacionais são fundamentais para a prática do INETE, seja na formação em contexto de trabalho (estágio), nos projetos conjuntos ou numa reflexão sobre o presente e o futuro através do Conselho Consultivo. A nível da preparação para o mercado de trabalho, são realizados projetos cooperativos e estágios profissionais em entidades públicas ou privadas, ao abrigo dos protocolos estabelecidos. Esta metodologia visa aproximar os alunos da realidade profissional da sua área de formação e, nesse sentido, as turmas realizam visitas a empresas, onde podem contactar com profissionais, visualizar métodos e ferramentas de trabalho e colocar dúvidas a quem está a exercer atividade.

A pertença à rede de Escolas UNESCO, desde 2016, permite a realização de um plano de atividades baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assim como a implementação dos valores assentes nos quatro pilares da educação: Aprender a conhecer; Aprender a ser; Aprender a Fazer; Aprender a Viver Juntos. Alguns destes valores entroncam diretamente com o perfil do aluno, outros remetem para o tipo de sociedade que o INETE pretende construir. O aluno tem um papel ativo na construção do seu projeto de vida pessoal e profissional e uma participação responsável e empenhada enquanto cidadão.

Uma Escola além-fronteiras e premiada

A internacionalização é uma das grandes apostas do INETE, que foi reconhecido com o selo de VET Charter School, uma conquista a juntar ao selo eTwinning e à acreditação ERASMUS+. Neste ano letivo, foram desenvolvidos 12 projetos com outras escolas e proporcionados mais de 50 estágios internacionais aos alunos. A instituição recebeu ainda cinco prémios nacionais para projetos eTwinning e quatro prémios europeus.

É através destes projetos que os docentes contactam com metodologias inovadoras, trocam experiências com os seus pares e desenvolvem as suas competências pessoais e profissionais. Para os alunos, seja através de mobilidades ou da participação em projetos com outras escolas e outros colegas, é permitida a realização de estágios de curta (31 dias) e longa duração (3 meses). Estas são experiências que transformam vidas!

A qualidade da escola foi devidamente reconhecida pela atribuição do Selo Europeu de Qualidade EQAVET. Ao fim de 32 anos, sabe-se que o INETE é muito mais do que uma escola onde se aprende a ser técnico; é uma escola onde se aprende a ser um cidadão global, que pode contribuir para a construção de uma sociedade justa, sustentável, solidária e livre.

Educação inclusiva

Desde o início do seu Projeto Educativo, o INETE advogou princípios de uma educação inclusiva, pretendendo responder às necessidades e expectativas dos alunos e das famílias. Enquanto Escola UNESCO, existe um compromisso com a educação inclusiva e a diversidade é considerada uma mais-valia. Na escola, acredita-se que todos os alunos têm capacidade de aprender e praticam-se os princípios da equidade e inclusão.

Uma escola viva é uma escola que se inquieta, que valoriza o trabalho realizado, mas procura chegar mais além. Como escola profissional é necessário estar constantemente atentos à evolução da sociedade em geral e do mercado de trabalho em particular, assim como a uma recorrente atualização de perfis profissionais e dos conhecimentos técnicos e científicos.

O INETE assumiu um compromisso com a qualidade desde a sua criação em 1989, a qualidade da formação que ministra, a qualidade do seu corpo docente, a qualidade dos seus processos pedagógicos e administrativos. O INETE segue um paradigma que define qualidade em educação como a educação que é relevante para as necessidades futuras do indivíduo, a comunidade de que faz parte e a sociedade em geral. Todos os dias, o INETE dá mais um pequeno passo rumo a um futuro de excelência.

INETE: Faz de ti um profissional