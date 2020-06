INETE – Aqui vou longe!

O INETE é uma escola profissional com 30 anos de experiência e versátil em termos de áreas de formação, em que os alunos podem escolher uma variedade de profissões e desenvolver todo o seu potencial.

A oferta formativa do INETE, desde a gestão até à aeronáutica, é abrangente e pensada para o desenvolvimento das competências pessoais e profissionais de cada um. Dá-se uma enorme atenção às competências valorizadas pelo mercado de trabalho. Assim, além de uma qualificação profissional atualizada e de grande qualidade, a escola quer que o aluno seja um profissional preparado para os desafios do século XXI. O INETE desenvolve a criatividade, a cooperação, a autonomia, a flexibilidade e a capacidade de raciocínio e de resolução de problemas. No INETE preparam-se os alunos para uma vida pessoal e profissional de sucesso.

Ali encontram-se projetos, desafios, estágios nacionais e internacionais, aulas práticas em laboratórios completamente equipados, além de um ambiente calmo e acolhedor. É ainda uma escola na qual os alunos podem apresentar as suas ideias e sugestões. Todas as opiniões contam para se fazer mais e melhor.

O INETE é uma escola viva, que se inquieta, que valoriza o trabalho realizado, mas procura chegar mais além. Como escola profissional está constantemente atenta à evolução da sociedade em geral e do mercado de trabalho em particular, assim como a uma recorrente atualização de perfis profissionais e dos conhecimentos técnicos e científicos.

Visitas a empresas

Procura aproximar os alunos da realidade profissional da sua área de formação, por isso todas as turmas realizam, pelo menos, uma visita a uma empresa, em que podem contactar com profissionais da área, visualizar métodos e ferramentas de trabalho e colocar dúvidas a quem está no exercício da sua atividade. É, também, uma forma de os alunos refletirem sobre a importância de competências de natureza não profissional, cada vez mais valorizadas pelas entidades empregadoras.

Para uma melhor preparação para o mercado de trabalho, os projetos cooperativos são uma constante, sendo que esta metodologia se reflete na organização e gestão da própria sala de aula, assim como na prática profissional dos docentes. Estão à disposição uma equipa e professores competentes, empenhados e sempre atentos às necessidades dos seus alunos.

Todos os alunos realizam um estágio curricular em instituições públicas ou privadas, de pequena, média ou grande dimensão. A escola tem protocolos de cooperação com várias empresas para o acolhimento de estágios, o acompanhamento/orientação profissional dos alunos, a organização de palestras e seminários ou no desenvolvimento de projetos conjuntos. Estas parcerias são fundamentais para a formação dos alunos e a qualidade da formação ministrada.

Prémios e distinções

Há vários anos que o INETE participa em concursos, envolvendo dezenas de alunos e com um palmarés de vários prémios e distinções honrosas. Esta forma de estar incute nos alunos um espírito competitivo, mas igualmente uma cultura empreendedora, ambiciosa e de cidadania. Entre os prémios vencidos estão: TECLA, TOPAS, FAQTOS, Todos Contam, Prémio Tecnológico Junior Achievement, SiteStar, entre outros.

O INETE tem mantido ao longo dos anos uma participação ativa em projetos de cooperação internacional, tanto na área cultural como na área técnica. Desde 2001 participou em sete projetos Comenius, três Leonardo da Vinci e três Erasmus+ KA1. Esses projetos resultaram em 178 mobilidades de estudantes e 57 de professores, até ao momento. A escola trabalhou com 18 países diferentes.

O INETE é uma escola Etwinning e, em 2018, recebeu o selo de VET Charter School. Também está inserida na INNOTECS, uma rede internacional de escolas técnicas.

É também uma escola UNESCO desde 2016, o que significa que promove os objetivos do desenvolvimento sustentável e vive os valores preconizados pela ONU. O INETE é uma escola tolerante, preocupada com os outros e com a sociedade em que vive e quer que o aluno seja crítico e participativo, que tenha um papel ativo na construção de um mundo melhor. Não abdica dos sonhos e quer sonhar com os alunos! Com o INETE pode ir-se muito longe!

O INETE deixa o convite para uma visita no Dia Aberto Virtual, no próximo dia 8 de junho, segunda-feira. Ou acede ao site da escola em www.inete.pt







"Enorme oferta de emprego"

Breno Armond está no último ano do curso Técnico de Eletrónica, Automação e Comando (TEAC), no INETE. O aluno explica que o seu curso aborda áreas da eletrónica, utilizando diversos sensores e circuitos, dos mais simples até aos mais complexos. Aborda a área da automação, manutenção industrial e a programação de PLC, utilizando Ladder, além das linguagens de programação, como C++ e Python para a utilização de Arduino e Raspberry PI respetivamente, abrindo o horizonte para uma experiência de IoT.

"As aulas técnicas e práticas acabam por percorrer as áreas da eletrónica e programação, de robótica, automação e de instalações elétricas. Existem também salas dedicadas para a vertente de desenho técnico utilizando o AutoCAD", conta.

No curso desenvolvem-se projetos, participa-se em concursos nacionais e internacionais. "No primeiro ano, é criado um robô móvel com o propósito de desviar de obstáculos, que demonstrou ser um belo desafio, sem dúvida!", recorda. No ano seguinte surgiu um projeto mais desafiante: uma fonte de alimentação regulável.

Breno relembra que participou num projeto Erasmus e não se esquece de apontar a "enorme oferta que existe em termos de empregabilidade", com diversas empresas a solicitarem os alunos do INETE pela sua "boa qualidade".