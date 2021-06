INETE – Rumo ao futuro

O INETE tem como missão formar técnicos(as) altamente qualificados(as) e cidadãos(ãs) conscientes, com capacidade de intervenção e adaptação à mudança, promovendo a integração no mundo do trabalho e o prosseguimento de estudos. É uma escola profissional com 31 anos de experiência, que já formou milhares de técnicos nas mais diversas áreas. Esta pode ser uma primeira razão para escolher o INETE, que tem como lema FAZ DE TI UM PROFISSIONAL.

A oferta da escola é variada, incluindo cursos de Gestão, Contabilidade, Ótica, Informática, Eletrónica, Mecatrónica, Mecatrónica Automóvel, Mecânico de Aeronaves, Serviços Jurídicos. Há muitas profissões para escolher! A psicóloga orienta os alunos para a opção certa.

Independentemente do curso que se frequenta, o objetivo é desenvolver as capacidades de comunicação do aluno, bem como a flexibilidade e autonomia, a capacidade de resolução de problemas e o trabalho em equipa. É uma escola que valoriza a formação pessoal, pois só assim se formam profissionais para o século XXI.

Uma escola viva é uma escola que se inquieta, que valoriza o trabalho realizado, mas procura chegar mais além. Como escola profissional, o INETE necessita de estar constantemente atento à evolução da sociedade em geral e do mercado de trabalho em particular, assim como a uma recorrente atualização de perfis profissionais e dos conhecimentos técnicos e científicos.

O INETE foi uma escola-piloto no projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, trabalha projetos técnicos, culturais, disciplinares, interdisciplinares. O seu objetivo é que o aluno aprenda fazendo, experimentando e para isso conta com laboratórios e oficinas equipadas para uma formação atualizada e de qualidade. Existe um número significativo de aulas práticas, que permitem aos formandos perceber melhor os conceitos inerentes à sua profissão.

Estudar no estrangeiro

Para os alunos que já pensaram em ter uma experiência internacional, esta é a escola certa. Podem fazer um estágio no estrangeiro, entrar num projeto Erasmus+ com outras escolas ou num projeto E-Twinning. O objetivo passa por proporcionar aos alunos uma formação global e experiências que irão transformar as suas vidas!

E para quem procura uma escola de qualidade, acrescente-se que o INETE obteve o Selo de Qualidade EQAVET para três anos. Uma escola que põe o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem e proporciona a construção de sólidos projetos de vida pessoais e profissionais.

São ainda promovidos estágios em todas as áreas, para que o estudante possa contactar com a realidade do mundo profissional. Esta é mais uma experiência de crescimento e transformação. Mas, caso o aluno tenha ambições académicas, pode sempre frequentar na escola as aulas de preparação para o ensino superior e prosseguir estudos em universidades ou politécnicos. A escolha é do aluno! No final dos três anos, pode trabalhar, estudar ou conjugar as duas situações.

Há vários anos que a escola participa em concursos externos, envolvendo dezenas de alunos e com um palmarés de vários prémios e distinções honrosas. Esta forma de estar incute nos alunos um espírito competitivo saudável e igualmente uma cultura empreendedora, ambiciosa e de cidadania.

Valores humanistas e solidários

O facto de, há vários anos, o INETE pertencer à Rede de Escola UNESCO levou ao reforço dos valores humanistas e solidários que pratica. Nos últimos anos, passou a ser prática comum o desenvolvimento de projetos integrados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As preocupações ambientais são uma constante, não só na prática escolar dos alunos, bem como na ação diária, desde a otimização dos recursos energéticos à separação de resíduos, entre outras ações.

Que outras razões pode um jovem encontrar para escolher o INETE além de tudo o que foi enunciado? O ambiente calmo e seguro, um corpo docente disponível, sempre atento e pronto a ajudar, uma cultura democrática, onde todas as vozes contam. Uma escola com tradição, mas que continua a procurar os métodos mais inovadores para ajudar a aprender e crescer pessoal e profissionalmente. O INETE é uma escola UNESCO, EQAVET, E-Twinning, tem várias certificações e um número enorme de parcerias com empresas. Mas é, essencialmente, uma grande família, sempre pronta a receber e ajudar a encontrar um caminho de sucesso.

A escola vai iniciar o ano letivo 2021-2022. Com ou sem pandemia, com ou sem confinamento (espera-se que em regime presencial todo o ano), mas com a certeza de que continuará a fazer a diferença na vida de centenas de alunos – no seu crescimento, na sua evolução pessoal e profissional, na sua vida de todos os dias. Este é o compromisso. E Fernanda Torres, diretora do INETE, deixa a questão: "Queres pertencer a esta família e comprometeres-te com um futuro de sucesso?" Os alunos podem agendar uma visita ou inscreverem-se no site www.inete.pt.





