Os desafios deste ensino

São muitos os desafios que se colocam atualmente à formação profissional em Portugal. Os peritos apontam o caminho que se deve seguir e Joaquim Azevedo, membro do Conselho Nacional de Educação e um dos criadores deste ensino no nosso país, explica que tem de se procurar inovar no modo como se qualificam os jovens.

"Já não estamos nos anos 80 do século XX. Este novo século está a requerer outros perfis, porque as nossas sociedades mudaram muito. Já não há empregos para a vida, as pessoas têm de possuir competências gerais importantes, como boa capacidade de comunicação e de cooperação com os demais, de trabalho em equipa, espírito crítico e criativo, capacidade de resolução de problemas, autonomia e capacidade de serviço à comunidade..., além de uma boa formação inicial numa dada área técnica e profissional. E estas competências têm de ser desenvolvidas em contexto escolar/formativo, recorrendo a novas metodologias, como a aprendizagem baseada em projetos e problemas", refere o professor catedrático na Universidade Católica.

Para Joaquim Azevedo, as empresas e as instituições sociais devem participar mais, cooperando na construção dos perfis de formação, oferecendo estágios, e os jovens podem e devem ser preparados para criarem as suas oportunidades de emprego, recorrendo a módulos de capacitação para tal.

O professor defende que as instituições de formação "deveriam ser casas de atendimento permanente, disponíveis para rever e acrescentar módulos formativos, sempre que as necessidades surgissem, de modo muito ágil e flexível, pertinente e oportuno". E critica as instituições de educação e formação "muito pesadas e prisioneiras de uma postura social em que se veem num pedestal, que os jovens devem reverenciar e servir e agradecer", as quais na grande maioria têm "o seu financiamento sempre assegurado". "É preciso acelerar os processos de revisão institucional, que são os mais complexos e demorados, mas sem esse passo, tudo ficará comprometido".

Novos perfis profissionais

Por sua vez, Joaquim Bernardo, presidente do Programa Operacional Capital Humano (PO CH), que tem como uma das suas missões apoiar jovens que frequentam cursos profissionais através de fundos europeus, afirma que numa economia global em rápida evolução, as competências de uma população determinam a competitividade e a capacidade de gerar inovação, bem como são fundamentais para uma maior coesão social e territorial dos países. "São decisivas para atrair investimento e impulsionar o empreendedorismo, desempenhando um papel crucial no crescimento económico e na criação de emprego, para além de serem essenciais para a redução das desigualdades sociais e territoriais."

Joaquim Bernardo diz que a Comissão lançou a Agenda Europeia para as Competências com objetivos ambiciosos de melhoria das habilitações existentes e formação em novas competências, para os próximos cinco anos. "A situação de pandemia transformou a vida em sociedade e é necessário garantir que todos adquiram habilitações adequadas perante as transformações e mudanças que se têm vindo a operar, mas que foram aceleradas por este novo contexto global. As transições verde e digital são os grandes desafios da União Europeia para os próximos anos e requerem novos perfis profissionais", informa.

As competências digitais assumem mesmo um papel primordial e trazer para o mercado de trabalho pessoas com as competências adequadas e em número suficiente "será o grande desafio da formação profissional para os próximos anos. Ao mesmo tempo, a aprendizagem ao longo da vida terá de passar a ser a norma, respondendo à evolução de requisitos do mercado".

Joaquim Bernardo explica que em Portugal o PO CH tem uma "especial responsabilidade no apoio aos cursos de dupla certificação, que proporcionam aos jovens e aos adultos uma formação profissional certificada a nível europeu, ao mesmo tempo que concluem uma etapa educativa, de nível básico, secundário ou superior".