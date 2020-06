Para uma cidadania consciente e responsável

A EPET – Escola Profissional de Estudos Técnicos, do Grupo Ensinus, sempre assumiu o seu papel na promoção da formação integral dos jovens e a sua adequada inserção no mercado de trabalho. A sua identidade assenta no respeito pelo outro e pelo mundo que nos rodeia, por isso, prioriza a excelência da tarefa educativa e a formação equilibrada dos jovens.

Desde 2017, em colaboração com a equipa do professor Xavier Aragay e o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular do Ministério da Educação e Ciência, que a EPET aposta em metodologias de inovação e transformação das práticas pedagógicas que partiram da consciência de que o futuro já não consiste em mudar o presente, mas em caminhar em direção ao amanhã. Desde então a escola tem trabalhado em projeto, sobretudo nas "soft skills", no sentido de desenvolver competências transversais nos alunos, nomeadamente a autonomia, a responsabilidade, o espírito crítico. Mas também a inovação e a criatividade, sempre baseadas no respeito por si, pelo outro e pelo mundo que nos rodeia, pretendendo que esta consciencialização permita aos alunos tornar as aprendizagens mais profundas e significativas, para que sejam agentes ativos no seu processo de ensino-aprendizagem.

A preocupação da EPET com os outros é constante e nesse sentido realiza, como parte integrante da formação dos jovens e da consecução dos seus objetivos estratégicos, diversas atividades de voluntariado direcionadas a várias áreas da sociedade, como o desporto, o apoio social e os cuidados de saúde, sempre no âmbito da oferta formativa.

Na EPET acredita-se que colocar os alunos perante estas realidades os fazem crescer e desenvolver-se de uma maneira muito significativa e expressiva. Devido a esta opção, a EPET tem sido convidada a participar em diversos eventos nacionais e internacionais no âmbito das áreas de formação, levando ao reconhecimento por parte das entidades que são o referente para a excelência do trabalho da escola.

Por outro lado, o ensino profissional tem vindo a afirmar o seu papel no sistema de ensino português apresentando-se como uma opção de 1ª escolha para o prosseguimento de estudos a nível do ensino secundário. Os jovens e as suas famílias reconhecem a excelência deste sistema de ensino. Por isso, os alunos ingressam nos cursos profissionais cada vez mais jovens e conscientes desta sua escolha. Fazem-no, não porque sejam maus alunos, mas sim porque sabem que é uma opção de qualidade e que lhes trará muitas oportunidades de crescimento e enriquecimento.

Parcerias sólidas

Por entender que num curso profissional a formação em contexto de trabalho é determinante para o sucesso, a EPET tem alargado e consolidado um vasto leque de parcerias estratégicas com empresas e instituições, nacionais e internacionais, para proporcionar uma sólida formação em contexto de trabalho, adequadas às áreas de formação e de acordo com a preferência dos alunos. Estas permitem uma aproximação ao mercado de trabalho e uma adequação da oferta formativa às necessidades efetivas do mesmo, respeitando sempre as políticas nacionais e internacionais.

A aposta na internacionalização

A internacionalização da escola é outro dos eixos de intervenção prioritária, pois proporcionar uma experiência de FCT fora do País é sem dúvida uma etapa marcante na formação dos jovens e no seu crescimento enquanto técnicos especializados. Os projetos KA1 e KA2 proporcionam a um maior número de alunos, alunas e docentes esta experiência da internacionalização.

O objetivo é, assim, o sucesso do aluno num projeto educativo que se sustenta no equilíbrio entre as competências técnicas e as competências sociais, pois só assim os jovens terão as ferramentas necessárias para enfrentar um mundo desconhecido e imprevisível que lhes trará muitos desafios. Para isso, a EPET conta com uma equipa docente em formação constante, dedicada, humana e atenta.

A equipa da EPET está disponível para ouvir os alunos, para os ajudar e acompanhar, sempre respeitando o ritmo de cada um.

Oferta formativa

A oferta formativa da EPET destina-se a jovens com o 7º ou 9º ano, ou que os queiram completar, que procurem uma alternativa para a conclusão do ensino básico ou ensino secundário. Para conclusão do ensino básico, o curso de Educação e Formação de Cuidador de Crianças e Jovens, tipo 2, é uma opção. Para acesso a este curso é necessário o 6º ano de escolaridade, frequência do 7º ou 8º ano. Os jovens terão de ter 15 anos à data da matrícula e não poderão ter mais de 18 anos. Quanto aos cursos profissionais para conclusão do ensino secundário, os jovens terão de ter concluído o ensino básico com sucesso e não ter mais de 19 anos no ato da matrícula. Este percurso "permite-lhes uma sólida formação" que os integra no mercado de trabalho e que resulta numa taxa de empregabilidade bastante alta. As áreas de formação dos cursos de nível secundário são Desporto, Gestão Desportiva, Ação Educativa, Auxiliar de Farmácia e Auxiliar de Saúde, áreas de grande empregabilidade e resultantes da necessidade manifestada pela comunidade.



"Muito acolhedora"

Duarte Vieira frequenta o 2.° ano do curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, na EPET. Duarte descreve a escola como "muito acolhedora", na qual todas as pessoas se conhecem, sendo "muito boa a relação entre os alunos e os professores". O seu curso é "excelente" e tem proporcionado uma "grande aprendizagem".

Duarte já participou em diversas atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente colaboração voluntária em eventos desportivos nacionais e internacionais, que lhe trouxeram "conhecimento, crescimento pessoal e profissional e também muita diversão".

Duarte já participou num intercâmbio com vários alunos e professores de outros países, na Finlândia. E recorda que na EPET existe a oportunidade de "estagiar em grandes clubes portugueses como o Sporting e o Benfica".

Inscreve-te já. Estaremos à tua espera!