Um centro de formação único

"O CEARTE é o único centro de formação público responsável pela formação, capacitação e transmissão de saberes – juntando tradição e inovação – no artesanato e património em Portugal. Somos reconhecidos pela formação de novos artesãos, formação ao longo da vida dos ativos, preservação e desenvolvimento das artes e ofícios, empreendedorismo social e criativo, inovação, e no reconhecimento dos artesãos e na certificação de produções artesanais." As palavras são de Luís Rocha, diretor do CEARTE, cuja sede é em Coimbra, mas que desenvolve a atividade formativa em todo o território nacional, em virtude das suas parcerias.

Os pontos fortes e diferenciadores do projeto educativo da CEARTE assentam na "qualidade da formação, por causa dos formadores de excelência que possui, na aposta na formação prática, quer em laboratórios e oficinas, quer em contexto de trabalho nas empresas, e nos recursos tecnológicos de que dispõe".

Elevada taxa de empregabilidade

Os "prémios obtidos" também ajudam a colocar o CEARTE no topo das instituições de formação profissional no País, assim como a elevada taxa de empregabilidade, cuja "média é de 80%".



Luís Rocha explica que este número fica a dever-se às parcerias com os melhores hotéis e restaurantes e museus de Portugal. E com as melhores empresas de restauro de arte sacra, da área têxtil, da cerâmica e vidro e com centenas de unidades produtivas artesanais. Este facto possibilita estágios aos formandos e garante forte empregabilidade, bem como ao trabalho de apoio técnico do CEARTE.