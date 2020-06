Um mundo de vantagens

O ensino profissional em Portugal encontra-se bem, com os jovens a procurar de forma crescente estes cursos. Esta tendência fica a dever-se aos benefícios que existem em frequentar um curso profissional, como explica a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP). Segundo o seu Conselho Diretivo, os cursos profissionais permitem o desenvolvimento de competências sociais, científicas e profissionais necessárias ao exercício de uma atividade profissional e também a obtenção do nível secundário de educação, que permite ir para o ensino superior.

Os responsáveis da ANQEP explicam que o desenvolvimento das competências supracitadas fica a dever-se às características de inovação pedagógica destes cursos, destacando:

A carga horária total prevista para os cursos profissionais é distribuída e gerida pela escola, no âmbito da sua autonomia e da flexibilidade curricular que sempre caracterizou estes cursos, ao longo dos três anos do ciclo de formação. O plano curricular dos cursos profissionais (anexo VIII ao Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) integra quatro componentes de formação (sociocultural, científica, tecnológica e formação em contexto de trabalho), tendo os alunos de realizar todas as componentes de formação do curso que frequentam. A componente de formação tecnológica encontra-se organizada em unidades de formação de curta duração (UFCD), visando a aquisição e o desenvolvimento de um conjunto de aprendizagens, conhecimentos, aptidões e competências técnicas definidas para o Perfil Profissional associado à respetiva qualificação. As componentes de formação Sociocultural e Científica encontram-se estruturadas em disciplinas, sendo cada uma delas constituída por um conjunto de módulos que, apesar de interligados entre si, constituem conjuntos autónomos de aprendizagens, onde se pretende que o aluno adquira determinados conhecimentos e desenvolva determinadas competências, atitudes e valores. Dado que cada módulo tem uma avaliação independente, a classificação final da disciplina é o resultado da média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo.

Este modelo curricular modular tem vantagens para a progressão dos alunos: os momentos de realização da avaliação, no final de cada módulo e UFCD, acordados entre o professor ou formador e o aluno ou grupo de alunos, tem em conta as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos. Deste modo, a progressão do aluno far-se-á em função das aprendizagens realizadas, e vai permitir que o professor organize de forma flexível as aprendizagens a promover, permitindo sequências alternativas na implementação dos módulos, em consonância com as características dos alunos.

É assim possível uma diversidade de percursos no alcance das mesmas aprendizagens, pois o currículo de natureza modular, ao apresentar uma organização aberta e flexível, permite uma maior autonomia aos docentes na sua contextualização, definindo-se a nível da escola e da turma as sequências modulares a implementar.



. A inovação em termos metodológicos de sala de aula e de dinâmicas de ensino e aprendizagem que o ensino profissional permite

A estrutura modular e as UFCD dos cursos profissionais possibilitam uma autonomia e gestão muito flexível do currículo, permitindo a implementação de metodologias e práticas pedagógicas com uma orientação mais prática e com uma participação mais ativa e colaborativa, quer entre alunos, quer entre docentes. A interdisciplinaridade é uma metodologia frequentemente adotada, uma vez que permite uma colaboração entre várias disciplinas; no desenvolvimento de projetos ela é fundamental. A distribuição flexível da carga horária de referência ao longo do ciclo de formação permite também um ajuste mais adequado ao perfil dos alunos e potencia as possibilidade de organização com a formação em contexto de trabalho.

O desenvolvimento de competências científicas e técnicas, bem com as competências designadas como "soft skills" são amplamente trabalhadas e isso implica também uma metodologia de ensino-aprendizagem pouco expositiva, requerendo uma centralidade do aluno em todo o processo. Acima de tudo, valoriza-se o que se consegue fazer com o que se sabe, e não apenas o que se sabe. Nesse sentido, nos cursos profissionais é conferido destaque ao processo, à forma como os alunos trabalham e como transformam os conteúdos curriculares em competências evidenciáveis.



. A riqueza e diversidade dos trabalhos que os alunos fazem na FCT e nas PAP

A componente de formação em contexto de trabalho (FCT), que representa cerca de 20% da carga horária dos cursos profissionais, é realizada em empresas ou noutras organizações, em períodos de duração variável ao longo ou no final da formação e visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional. A realização da FCT em cada entidade de acolhimento é sujeita a um plano que, necessariamente, identifica os objetivos e as competências a desenvolver no período de contexto de trabalho e cuja implementação é objeto de monitorização regular.

O percurso formativo de cada aluno, culmina, no 3º ano, com a realização da Prova de Aptidão Profissional (PAP). A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri (com personalidades externas, de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de atividade afins ao curso e outros representantes do setor do respetivo curso), de um projeto consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos. E também do respetivo relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de conhecimentos, aptidões, atitudes e competências profissionais adquiridos ao longo do percurso formativo do aluno, em todas as componentes de formação. Em especial com enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e no perfil profissional associado à respetiva qualificação. As provas de defesa de PAP são públicas, constituindo uma boa oportunidade de constatar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos dos cursos profissionais.

É comum que projetos de alunos apresentados no âmbito da respetiva PAP estejam na origem de concretização de negócios bem sucedidos, no mercado nacional e internacional.



Para pensar

No que diz respeito ao que há a considerar quando se decide escolher um curso profissional, um jovem deve ter em atenção que este é um percurso com uma componente prática forte, incluindo uma experiência real no mercado de trabalho, e que é constantemente desafiado para a resolução de problemas. Uma atitude proativa e empenhada é, por isso, importante. Os alunos que se sentem menos motivados por um ensino teórico encontram resposta nestes cursos. Todavia, não deverão pensar no curso profissional como um curso mais fácil; pelo contrário: há exigência, porque confere uma dupla certificação e pede a realização de uma prova final de aptidão.

Diversas escolas que participam neste trabalho também explicam o que um aluno tem de ponderar quando decide optar por um curso profissional. Por exemplo, Vera Tita, diretora da EPDRAC, afirma que "a opção por um curso profissional proporciona aos jovens aprendizagens que levarão para a vida, favorecendo a entrada na vida real".

Já Carla Laranjeira, diretora de Comunicação e Relações Externas da EP Magestil, diz que um jovem que decide escolher o ensino profissional "deve estar ciente de que escolhe uma oportunidade de desenvolver muitas competências através de um trabalho prático, em que ele tem o papel principal".

Pandemia

O surto de covid-19 coloca algumas interrogações no que diz respeito ao próximo ano letivo. Não obstante, as escolas profissionais ouvidas por nós já se adaptaram, estão confiantes nas suas equipas e nos seus alunos e acreditam que vão estar à altura do desafio com ensino presencial e à distância.